Mulino impulsa el Registro de Naves de Panamá ante la élite marítima de Grecia

El presidente José Raúl Mulino, concluyó una gira de trabajo de tres días en Grecia, donde sostuvo un encuentro estratégico con la comunidad de armadores de ese país y altos ejecutivos del sector marítimo internacional. El objetivo principal de la misión fue exponer el plan de Panamá para elevar el valor de su bandera como Registro de Naves y posicionar al país como el competidor más fuerte del mercado global.

La relevancia de este acercamiento con el conglomerado griego es mayúscula para los intereses panameños. El sector marítimo de Grecia representa unos 500 barcos bajo la bandera de Panamá, además de que este grupo maneja más del 20% del transporte de la carga marítima a nivel mundial.

"He tenido una visita en el área oficial con el Presidente de Grecia y con el Primer Ministro, con quienes abordamos la situación geopolítica internacional y los problemas del sector marítimo", destacó el mandatario al hacer un balance de su agenda.

Alianzas comerciales y geopolítica

Durante las reuniones de alto nivel iniciadas el pasado lunes, el mandatario panameño enfatizó el deseo de la nación de unificar criterios con el país europeo para lograr una colaboración marítima y comercial mucho más efectiva. Con esta estrategia, el gobierno busca modernizar e incrementar el atractivo de su registro para captar nuevos clientes en un mercado de transporte de carga altamente competitivo.



Durante la reunión con el sector industrial marítimo de Grecia Mulino respondió preguntas relativas a la situación de los barcos panameños en China. “Nos hemos comprometido —a partir de la reunión que sostuvieron los cancilleres de China y Panamá— a llevar mecanismos proactivos para ir solucionando este problema”.



Durante la reunión con un grupo significativo de la comunidad de armadores, el ministro del Canal, José Ramón Icaza, y el director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Ramón Franco explicaron las acciones en el registro naviero y los proyectos que desarrollan el Gobierno Nacional y el Canal de Panamá.

Megaproyectos en Panamá

Icaza se refirió a los proyectos de modernización anunciados por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., las nuevas concesiones portuarias presentadas por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el plan de rehabilitación de la carretera Panamericana y el Cuarto Puente, proyectos que ejecuta el MOP.

Además, los proyectos estratégicos que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá, entre ellos el lago del Río Indio y la extensión del corredor logístico que conecta el Puente Centenario con el Puente Atlántico.



Por su parte, el director Franco se refirió al futuro de la eficiencia sostenible, regulaciones, los actuales desafíos y por qué elegir el Registro en Panamá.

Dentro del programa también intervinieron la embajadora de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos; el canciller, Javier Martínez-Acha; y el administrador de la AMP. Los acompañaron Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Rafael Bárcenas, director de Aeronáutica Civil; Kristel Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia; Alberto Vallarino, exministro de Economía y Finanzas; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá; y Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.



Para este jueves, el presidente sostendrá diversas reuniones con empresarios navieros y participará en una recepción con la comunidad marítima internacional, altos funcionarios del Gobierno helénico y del sector privado, con el fin de continuar fortaleciendo a Panamá como líder marítimo y logístico internacional.