Nueva billetera digital facilita transacciones entre bancos

En un contexto de creciente digitalización de los servicios financieros, los usuarios en Panamá cuentan con una nueva opción para realizar transferencias inmediatas entre cuentas bancarias y billeteras electrónicas.

La billetera digital Zinli habilitó en el país un servicio de transferencias inmediatas mediante el sistema ACH Xpress, una plataforma de pagos que permite la conexión directa entre cuentas bancarias y aplicaciones digitales.

Con este servicio, los usuarios podrán realizar transferencias de dinero de manera instantánea, enviando y recibiendo fondos entre cuentas bancarias y su billetera electrónica en cuestión de segundos.

Este mecanismo reduce los tiempos asociados con los métodos tradicionales de transferencia, que podían tardar horas o incluso días en procesarse, y ofrece una alternativa adicional para la movilización de fondos dentro del sistema financiero.

La nueva funcionalidad también se vincula con el proceso de inclusión financiera, al ampliar el acceso a servicios digitales para personas que no necesariamente utilizan cuentas bancarias tradicionales, pero que pueden gestionar dinero mediante aplicaciones móviles.

A través de este sistema, los usuarios pueden realizar pagos, compras en línea y transferencias entre distintos actores del sistema financiero utilizando dispositivos móviles, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria.

Este tipo de servicios representa una opción para personas que residen en áreas con menor acceso a instalaciones bancarias o que utilizan con mayor frecuencia herramientas digitales para sus transacciones.



Unos 0.40 centavos por transacción deberá pagar el usuario por el servicio ACH Xpress.



El costo mensual por utilizar la tarjeta es de 0.99 centavoas.



Unas 50,000 transacciones esperan bajo esta modalidad.



Cualquier persona puede enviar o recibir dinero desde un banco con su cuenta Zinli.

Juan Andrés Mendoza, director general de Zinli, señaló que Panamá es un terreno fértil para la innovación colaborativa y responsable. Agregó que la integración de la plataforma con la red nacional de pagos demuestra el avance tecnológico del país en materia de servicios financieros digitales.

Por su parte, Alexander Acosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Telered, manifestó que la incorporación de esta billetera digital al sistema ACH Xpress representa un paso en la evolución del ecosistema de pagos en Panamá.

Indicó además que continúan trabajando para ampliar las capacidades de la red y facilitar que más actores del sistema financiero, incluyendo empresas tecnológicas financieras, puedan integrarse y ofrecer a sus usuarios transferencias inmediatas.

En tanto, Reinaldo Zerpa, gerente de productos de Zinli, explicó que los usuarios pueden crear una cuenta en la billetera digital en un tiempo estimado de entre tres y cinco minutos, tras completar un registro con validación biométrica, y que los fondos pueden ingresarse a través de la red de puntos de pago disponibles en el país.

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La habilitación de estas transferencias se realiza mediante la red de pagos electrónicos administrada por Telered, que conecta a diversas instituciones financieras del país.