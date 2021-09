Panamá

Odebrecht considera que decisión de Tocumen S.A. carece de fundamento legal y sustento en los hechos

CNO a través de un comunicado de prensa indicó que el contrato continua legalmente en vigencia y no ha incumplido el contrato y se mantiene en el sitio de la obra para concluir los escasos y últimos puntos pendientes que, si al momento no han sido concluidos, es por causas no atribuibles a ellos.