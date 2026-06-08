Panamá busca tercer operador celular: Arranca licitación para redes 5G

El mercado de telecomunicaciones en Panamá entra en una etapa clave. Este martes arranca oficialmente la licitación pública internacional para atraer a un tercer operador de telefonía móvil, una medida estratégica que busca reactivar la competencia tras la reciente reducción del mercado a solo dos compañías.

A pesar de que el país cuenta con más de cinco millones de líneas activas (una cifra superior a su población total), los analistas aseguran que el sector no está saturado y presenta un alto potencial de crecimiento.

El atractivo del mercado panameño: Usuarios móviles y sin ataduras

Para las empresas extranjeras que evalúan entrar al país, el verdadero atractivo radica en el comportamiento del consumidor local:

Dominio del prepago: El 79% de los usuarios utiliza el sistema prepago, un segmento dinámico que migra con gran facilidad si encuentra tarifas más económicas.

Alta portabilidad numérica: Desde 2011, se registran más de 5.5 millones de cambios de operador, lo que demuestra que el cliente panameño no es fiel a una sola marca cuando busca una mejor relación entre precio y calidad.

Incentivos del Estado: Infraestructura lista y tecnología 5G

Para enganchar a los inversionistas en esta licitación pública internacional, el Estado panameño ha diseñado un paquete de condiciones financieras competitivas.

El dato clave

El nuevo operador recibirá una asignación inicial de 40 MHz de espectro radioeléctrico en bandas medias, lo que le permitirá desarrollar y desplegar redes 5G desde su llegada.

Además, Panamá se posiciona como un destino seguro para la inversión gracias a:

Una infraestructura tecnológica avanzada. La conexión de múltiples cables submarinos de fibra óptica y una economía dolarizada, que elimina por completo los riesgos cambiarios para los capitales extranjeros.