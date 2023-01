Panamá enfrenta una severa crisis laboral

Panamá se enfrenta a una severa crisis laboral con un desempleo que disminuye por el incremento de los trabajadores informales y de los servidores públicos, sostiene el analista de temas laborales, René Quevedo.

Quevedo advierte que cada mes en Panamá se generan cerca de 10 mil trabajadores informales, donde 9 de cada 10 empleos que se están generando actualmente en el país son temporales o informales.

La plataforma digital del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral reportó de enero a diciembre del 2022, un total de 35,747 contrataciones, de los cuales 17,887 fueron contratos definidos, 11,072 contratos indefinidos y 6,788 fueron obras determinadas.

En tanto, los contratos de trabajos presenciales registrados en la sede central de Mitradel, sumaron 78,486, de los cuales más del 50% eran contratos definidos y cerca del 31 % fueron contratos indefinidos, el resto se reportó para obras determinadas, unos 13,511 contratos.

La crisis laboral no es solo una crisis de empleo, hay que reconocer una crisis de confianza. No hay inversión privada porque no hay confianza para invertir, dijo Quevedo durante la presentación del impacto económico generado por el proyecto minero Cobre Panamá.

El desempleo también fue tema de análisis durante el Foro Económico 2023, 'Hablando Claro' del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

La recuperación de plazas de empleos formales debe convertirse en una obsesión de todos sin excepción, advirtió el economista y socio fundador en Fidinem financial services, Carlos Araúz.'

11.3

fue el porcentaje de desocupación en octubre de 2021 a 9.9 en abril de 2022. 8.5

pasó la tasa de desempleo abierto en octubre de 2021, a 8.2 en abril de 2022.

Araúz recomendó revisar qué tanto está siendo capaz la empresa privada de absorber el desempleo, específicamente, el desempleo juvenil. La alianza por el desempleo es otro de los temas que nos quita el sueño en el 2023, dijo.

De acuerdo a la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup sobre la "Expectativas de Empleo para Q1 2023", más de 200 empleadores a nivel nacional reportaron intenciones más bajas de contratación que el trimestre anterior.

Los empleadores esperan contratar a menos trabajadores en el primer trimestre de 2023, informando una Tendencia Neta del Empleo Ajustada Estacionalmente de 39%.

Solo un 58% planteó intenciones de contratar nuevo personal, mientras que un 13% espera reducir su personal, un 25% plantea no hacer cambios en sus planillas y un 4% desconoce las acciones que tomarán.

Las empresas con menos de 10 empleados son la mitad de optimistas que las grandes empresas para contratar de enero a marzo, a medida que aumentan los costos y se avecina una posible recesión, destaca el informe de ManpowerGroup.

Los territorios de Panamá informan perspectivas de empleo positivas para el primer trimestre del 2023. Los empleadores en Panamá (+32 %) informan una reducción moderada de un 1% en sus intenciones de contratación, no obstante, informan un aumento en las regiones de Occidente, Centro y Metro Sur.

Los 11 países y territorios de América del Norte, Central y del Sur informan perspectivas de empleo positivas para el primer trimestre. Los gerentes de contratación en Panamá reportan intenciones más fuertes (+39 %) en la región, seguidos de Costa Rica (+35 %) y Guatemala (+32 %); las intenciones más bajas se ven en Argentina (+9%), detalló ManpowerGroup.

Para Quevedo, el Estado panameño debe aclarar la situación con Minera Panamá, en momentos que urge impulsar la inversión privada para generar empleos formales.