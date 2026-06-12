Panamá se consolida como 'hub' energético y logístico para América Latina

Un sistema logístico robusto, la salida simultánea al Océano Pacífico y al Mar Caribe, las facilidades para importar y exportar equipos, y la cercanía con los mercados regionales, son factores que han convertido al Panamá en un punto estratégico para atender las necesidades energéticas de América Latina.

Desde 2019, la operación instalada en territorio panameño ha evolucionado hacia un mejor conocimiento de la región y de las demandas de los clientes, favoreciendo una atención personalizada y una diversificación de soluciones listas para responder tanto a proyectos como a emergencias energéticas.

Este modelo encaja plenamente con la dinámica de la economía local, donde las actividades de logística y transporte representaron un 14.5% del Producto Interno Bruto en 2025, consolidando al país como motor de servicios regionales.

La infraestructura logística del país ha sido clave, pues permite movilizar energía de manera ágil y brindar atención personalizada. La transformación del sector ha fortalecido la capacidad de respuesta, ofreciendo un servicio de calidad y cumpliendo con plazos exigentes. Panamá aporta algo que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer: velocidad de reacción ante fallas energéticas.

Actualmente, un equipo de más de 100 colaboradores altamente capacitados se encarga de desarrollar soluciones y movilizarse hacia otros países para liderar proyectos internacionales. Esa transferencia de conocimiento refleja lo que Panamá representa, no solo como ubicación conveniente, sino como base de competencia real.



En paralelo, se realizan estudios y análisis de la industria que permiten planificar con dos o tres años de anticipación la personalización y capacidad de respuesta de las soluciones energéticas, garantizando una atención ajustada a las necesidades de cada cliente.

A inicios de este año, se anunció una inversión de $ 216 millones para Latinoamérica, la mayor en dos décadas, gracias a los resultados obtenidos en 2025 y al peso que la región representa en la operación global. Panamá ha sido pieza clave, respaldado por la estabilidad social, la transparencia en políticas nacionales y la confianza económica.

El negocio centraliza funciones críticas como la gestión de inventarios, la distribución de equipos y la manufactura y remanufactura de generadores. Desde Panamá se despachan sistemas completos de generación energética y se recuperan unidades para extender su vida útil. Solo en 2025, el centro logístico gestionó más de 27.6 millones de dólares en partes y componentes.

En este panorama, Aggreko ha destacado que la capacidad de manufactura flexible, combinada con la conectividad del Canal de Panamá, los puertos y el Aeropuerto de Tocumen, permite responder en un plazo máximo de 15 días a cualquier eventualidad energética. Esa ventaja competitiva ha sido construida con años de trabajo y marca la diferencia en la atención de clientes en toda América Latina.

La compañía reafirma su compromiso ambiental y de innovación, impulsando proyectos solares, híbridos y de almacenamiento, alineados con la transición energética y la sostenibilidad regional. Aggreko proyecta que en 2026 continuará expandiendo el uso de gas natural, microredes y soluciones eficientes, consolidando a Panamá como plataforma logística y energética de referencia en la región.