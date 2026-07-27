Fallece "Valiente", la tortuga lora atacada por perros en playa Punta Chame

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), mediante la Dirección Regional de Panamá Oeste, confirmó el lamentable fallecimiento de "Valiente", una hembra de tortuga marina de la especie lora (Lepidochelys olivacea) que había sido atacada por perros que deambulaban sin supervisión en una zona de anidación dentro de la playa de Punta Chame.

El hecho ocurrió a pesar de la intervención inmediata de guardaparques del Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame, técnicos de la Sección de Costas y Mares y personal médico veterinario de la institución, quienes realizaron procedimientos de limpieza, sutura, hidratación y administración de medicamentos para intentar estabilizarla.

Lesiones severas y causa de muerte

A pesar de los cuidados intensivos de emergencia, el espécimen falleció en horas de la mañana de este lunes 27 de julio de 2026. Los veterinarios determinaron que la gravedad de las heridas provocó una pérdida masiva de sangre incompatible con la vida.

Siguiendo los protocolos de bioseguridad, el cuerpo de "Valiente" fue enterrado en una fosa profunda alejada de la orilla para evitar la atracción de fauna carroñera o la exposición por el oleaje.

Llamado a la tenencia responsable y coordinación local

La Dirección de Costas y Mares (DICOMAR) advirtió que los ataques contra hembras reproductoras representan un golpe crítico para la conservación de estas especies protegidas, esenciales para el equilibrio de los ecosistemas marinos.

"Este triste desenlace pone de manifiesto el impacto que pueden tener los perros u otras mascotas sin supervisión sobre la fauna silvestre (...) Reiteramos el llamado enérgico a la ciudadanía para ejercer una tenencia responsable de mascotas y evitar que ingresen a las playas de anidación", señaló MiAmbiente.

Ante la recurrencia de estos incidentes durante la temporada de desove de 2026, MiAmbiente inició coordinaciones con los gobiernos locales del distrito de Chame para implementar medidas restrictivas y de vigilancia que impidan el ingreso de animales domésticos a las zonas prioritarias de nidificación.