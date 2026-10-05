El Foro CAF América Latina y el Caribe que se celebrará en Panamá, el 27 y 28 de enero de 2027, acogerá la primera Reunión de Ministros de Economía de América Latina y el Caribe dedicada a la gestión financiera de los riesgos naturales y al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal.

Esta cita se realizará debido a la amenaza que representa el fenómeno de El Niño, que generará fuertes impactos en la región.

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El encuentro abordará desafíos asociados al fenómeno e intercambio de mejores prácticas para preparar y atender emergencias.

Un comunicado del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destaca que destinará $1,000 millones para apoyar a las poblaciones más vulnerables mediante la preparación y atención de emergencias ante un posible "Súper Niño".

Para ello, trabajará junto a gobiernos nacionales y locales, bancos de desarrollo y otros actores.

Se estima que el fenómeno climático pueda frenar el crecimiento económico por las pérdidas agrícolas, ganaderas y pesqueras, los daños a la infraestructura, la menor productividad, interrupciones de las cadenas de suministro y el aumento de los precios.

El gobierno panameño declaró, el pasado 25 de agosto, estado de Emergencia Nacional para enfrentar este fenómeno.'

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de enero de 2027 iniciará el Foro CAF América Latina y el Caribe que desde hace unos años tiene como sede a Panamá. 1,000

millones de dólares destinará el banco regional para apoyar a países afectados por El Niño.

Según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el fenómeno alcanzará mayor intensidad con déficit de lluvias en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, así como en el primer trimestre de 2027.

Sus efectos podrían extenderse hasta el mes de mayo, con altas temperaturas que podrían impactar a la población, al sector agropecuario y a los recursos hídricos del país.

Por otra parte, CAF impulsará un libro blanco sobre prácticas para la atención de emergencias ante desastres naturales y organizará un esquema de asistencia técnica para apoyar a los países en la preparación y atención de emergencias por fenómenos naturales.