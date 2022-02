Panameños no encuentran empleo tras la pandemia

La generación de empleo en Panamá sigue siendo un talón de Aquiles para el Gobierno y el sector privado. Los panameños que están desempleados no encuentran empleo luego de la pandemia.

Versión impresa

Una encuesta del Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) correspondiente a enero 2022 reveló que el 61% de los encuestados consideran que es poco probable obtener un empleo (el más alto porcentaje desde marzo 2020), el 28% considera que no tendrá empleo, el 10% no sabe o no está seguro y sólo el 1% considera que tendrá empleo.

Para el empresario y experto en temas laborales, René Quevedo, estos resultados ponen de manifiesto la paradoja que vive el país, reactivación económica y crisis laboral, a la vez, como se puede inferir del reciente Informe de la Calificadora de Riesgo Fitch Ratings. Dicho reporte, que sustenta la mejora de la perspectiva de la deuda panameña, de Negativa a Estable, indica que la fuente tanto del crecimiento económico superior a las expectativas en el 2021, como la mejora de la gestión fiscal, es el sector externo.

Indicó que Fitch cita que los mayores ingresos y contribuciones del Canal de Panamá, como el aumento en las exportaciones de cobre y el anunciado acuerdo entre el Gobierno y Minera Panamá, como los factores que sustentan su decisión de mejorar la perspectiva de la deuda, manteniendo así su Grado de Inversión.

No obstante, el informe también advierte de la debilidad del sector interno de la economía, señalando a dos sectores en particular, construcción y comercio al detal, como particularmente rezagados. Estas dos actividades económicas aportan 27% de los empleos del país.

De acuerdo con Quevedo, los resultados del Índice de Confianza del Consumidor Panameño de enero 2022 ponen de manifiesto la urgente necesidad de encarar el "virus" que enfrenta Panamá, la incertidumbre.

En el 2020 Panamá adoptó una severa política de restricción de movilidad y el sector privado perdió a 364 mil trabajadores asalariados (42% de sus empleos formales), mientras que a otros 284 mil (32% del total) se les suspendió el contrato. Es decir, en el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos formales privados en el país desaparecieron o fueron suspendidos.

"México, con una población de 126 millones y 55.5 millones de empleos, perdió 647,710 empleos formales en el 2020. En otras palabras, Panamá, con 30 veces menos población y 33 veces menos trabajadores, perdió la mitad de los empleos formales que perdió México", añadió.

VEA TAMBIÉN: Acodeco: mayoría de las farmacias incumplen con registrar precios de la Canasta Básica de Medicamentos

Toda la expansión del empleo en los últimos dos años ha estado en el sector público y la economía no está generando nuevos empleos.

Según informes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en el 2021 se tramitaron 40% menos contratos laborales que en el 2019 (3 de cada 4, temporales), año en el que se agregaron 52,040 empleos a la economía, todos informales. La informalidad pasó de 44.9% en el 2019 a 47.6% en el 2021, mientras que en enero 2022, más de 463 mil personas recibieron el Vale Digital porque no encuentran empleo.

"El bajo ritmo de generación de nuevos empleos, así como la alta temporalidad e informalidad laboral son síntomas de incertidumbre en el clima para las inversiones en el país, que a su vez genera la incertidumbre laboral que demuestra el informe de manera contundente, y que se traduce inevitablemente en inhibición del consumo, que en el 2020 cayó en unos $600 millones mensuales", expresó el empresario.

Agregó que "necesitamos crear confianza entre los inversionistas y empresarios, para generar empleo y estimular el consumo interno. Ya el país no se encuentra en una Emergencia Sanitaria, sino en una Emergencia Socioeconómica".

VEA TAMBIÉN: Precio de la gasolina seguiría en alza récord

Recuperación económica

En abril del 2021 el Gobierno Nacional y presidentes de los principales gremios del sector privado, encabezados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), acordaron conformar una Comisión de Alto Nivel para facilitar y brindar soporte, apoyo, análisis, evaluación, implementación y seguimiento a propuestas para la reactivación económica del país.

Sin embargo, no se ha logrado concretar el camino a seguir para reactivar la economía.

En esta comisión en la que se estableció una hoja de ruta, se consensuaron 43 propuestas de 51 presentadas por el sector privado, con acciones específicas para conseguir más de 180 mil empleos en un tiempo de 18 meses.

Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), dijo en un program de televisión que a su juicio la estrategia se ha quedado paralizada con 0 avances y es apremiante estructurar las tareas a seguir y verificar la rendición de cuentas.

Agregó que la última vez que se reunieron fue en a finales de año para la revisión de las línea para la reactivación económica.

Organismos internacionales estiman que este año el producto interno bruto crecerá aproximadamente un 7%.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!