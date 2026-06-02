Panameños reducen sus aspiraciones salariales y se ubican entre las más bajas de la región

Panamá presenta una disminución de 3.33% en la evolución acumulada del salario promedio requerido entre abril de 2025 y abril de 2026, según el Informe Regional de Jobint de Konzerta.

El salario promedio pretendido de los panameños es de $992 por mes, ubicándose en el tramo medio de los países evaluados. Argentina mantiene el liderazgo con $1,292 en dólares oficiales por mes y $1,252 medido en dólares MEP, le sigue Chile, con un salario promedio pretendido de $1,210 por mes. Los países con los salarios pretendidos más bajos son Perú con $987 por mes y Ecuador con $811 por mes.

Para un puesto junior Panamá registra un salario medio requerido de $790, para el segmento senior/ semi-senior de $1,112 y en la categoría de Jefe/Superior de $1,407.

En contraste, el mayor salario requerido para puestos junior lo tiene Chile con $1,012, para el segmento senior lo ostenta Argentina con $1,313 calculado en dólar oficial y para la categoría de Jefe/Supervisor también lo tiene Argentina con $1,742 calculado en dólar oficial.

En el sector Tecnología y Sistemas, Panamá muestra la menor aspiración salarial promedio de la región en mandos altos de Jefe/Supervisor con $1,425; le sigue en este segmento, Ecuador con $1,632, Argentina con $1,876 (dólar MEP), Argentina con $1,936 (dólar oficial por mes), Perú con $2,008 y Chile con $2,126.

Respecto a la brecha salarial a abril de 2026, Panamá con 4.62% es el país de la región con la menor diferencia entre los salarios requeridos según género. Los países con las tasas más altas son Chile (13,48%), Argentina (9.37%) y Perú (9.21%). Ecuador (6.59%) y Panamá (4.62%) presentan las más bajas.

Al hacer la evaluación a lo largo del tiempo, de mayo 2020 a abril 2026, Panamá se mantiene como el país con la menor brecha salarial promedio en la región, registrando un 4.20%. En contraste, Chile (13.53%) y Argentina (13.40%) lideran las mayores brechas salariales promedio.

“El informe nos permite observar que a nivel regional Panamá muestra la menor aspiración salarial promedio en la categoría de mandos altos o jefatura en áreas Tecnológicas ($1,425) y de Administración y Finanzas ($1,295). Sin embargo, el reporte destaca a Panamá con la menor brecha salarial de género del periodo a abril 2026 (4.62%) y a lo largo del tiempo desde mayo de 2020 a la fecha con 4.20%”, comentó Jeff Alejandro Morales, gerente de Marca en Konzerta.