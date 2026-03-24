Precio del gas y electricidad se mantendrá; Gobierno busca evitar especulación

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, adelantó que no habrá aumento del gas de 25 libras ni en el precio de la electricidad para los que consumen hasta 300 kW/hora, además de que el Gobierno evitará la especulación en contra de los consumidores, esto ante el aumento del precio de los combustibles producto del conflicto en el Medio Oriente.

El titular del MEF adelantó que este miércoles se sostendrá una reunión con los gremios del transporte (selectivos y colectivos), con el objetivo, es "escuchar sus inquietudes y que ellos formen parte integral del plan que se anunciará próximamente".

"Mañana (por el miércoles) se retoman las conversaciones y le vamos a comunicar con mayor detalles las medidas que estamos tomando y que se verán reflejado en el precio del combustible que ellos consumen", añadió.

En ese sentido, Chapman expresó que "se tomarán acciones para mitigar el aumento al transporte público, así como el transporte de alimentos terrestre y marítimo incluido la pesca artesanal.

"Se tomará acciones para evitar las especulaciones contra los consumidores", aseguró.

Además, Chapman precisó que se "mantendrá el precio del Metro y del Metrobus, del gas de cocina, de la electricidad a pesar del aumento que ya experimenta el mundo".

"El Gobierno tendrá que redirigir recursos para seguir apoyando estos métodos de transporte y que no haya incremento de ninguno de estos medios, específicamente el Metro y Metrobus ni de energía eléctrica para los que consumen hasta un máximo de 300 kilovatios hora", expresó.

Aseguró que en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) se trabaja en acciones concretas para sostener el costo de los fertilizantes y demás insumos para la producción de alimentos.

El titular del MEF habló de ajuste y racionamiento de vehículos oficiales para reducir la movilidad en el sector público y "que este ahorro sea canalizado hacia los programas mencionados".

Señaló que desde el sector privado con el fin de ahorrar, se habla de implementar el teletrabajo parcial en alguna de sus empresas para lo que existe, de acuerdo a Chapman, "una legislación que así lo permite".

Mientras que en el sector oficial se evalúa una lista larga de las medidas que se pueden tomar que podría incluir teletrabajo, se podría optar por las vacaciones acumuladas y horario escalonado.

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Sobre la medida de MiBus de reducir su flota en horario específico, Chapman dijo que se le pidió a esa entidad que presente un informe para entender cómo la medida ha afectado a los usuarios.

"La premisa de ellos era concentrar la flota de buses en la hora de mayor demanda y reducir los espacios donde hay viajes con asientos vacíos, lo cual es una medida que desde el punto de vista de racionalización tiene sentido, pero queremos ver una evaluación de la medida", subrayó.

El Gobierno ha creado una comisión de alto nivel para llevar soluciones y evaluar continuamente alternativa sobre la coyuntura actual.

Tal comisión la forman el MEF, Ministerio de la Presidencia, Mides, Mida, Mitradel, Mici y la Contraloría que a su vez tendrá sesiones consultivas con otras entidades como la Secretearía Nacional de Energía, Acodeco, Asep, Aig entre otras.

