Productores advierten sobre afectaciones en las siembras

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) suspendió el trabajo de evaluación en campo de las áreas afectadas por el mal tiempo, que iniciaría este martes 12 de noviembre.

La institución dio a conocer que la logística que abarcaría la inspección de zonas en Chepo, Darién, Chiriquí, el área sur de Veraguas, Los Santos y otras áreas impactadas por el mal clima en el país, fue suspendida en forma temporal para salvaguardar la integridad del recurso humano de la institución.

El ingeniero Abel Aparicio, Director Nacional de Agricultura, indicó que las condiciones de en los días previos han sido extremas, propiciando condiciones adversas para el desplazamiento y funcionamiento de los equipos de medición que serán utilizados para las mensuras programadas.

Situación en el campo

Consultado sobre las afectaciones que observan los productores en sus siembras, Arnulfo Morales, representante de Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fepagrap) indica que aunque sí hay afectaciones en la producción de arroz, "no a un nivel que vaya a poner en peligro la venta y nuestra porción de abastecimiento en el mercado nacional".

Indica que en comunicación con los productores de las áreas de mayor riesgo como en Progreso, las afectaciones no son en un número importante de hectáreas, igual en Fonseca, que explica son zonas donde no quedaba mucho por cortar porque "por ser una época típica de lluvia, nos programamos para no tener grandes cantidades de hectáreas por cosechar o en etapa crítica del ciclo".

Aclara que en otras provincias la situación puede ser diferente porque hay productores que siembran en otras temporadas, y su período de cosecha está en proceso. Las autoridades y productores en conjunto deberán completar las evaluaciones cuando baje el nivel del agua.

Morales señala que se definirá esa evaluación oficial pero estima que las afectaciones pudieran rondar las 500 hectáreas. La proyección de producción de arroz para este año rondaba entre las 85 mil a 93 mil hectáreas.

Otros productos

Ricardo Koyner, productor de café, señala que en contacto con las fincas, lo que indican los reportes es que a causa de las lluvias las plantaciones han sufrido afectaciones considerables.

Explica que en el área de los cafetales el impacto se da por la poca luz del sol que llega a los cultivos. "Si llueve todo el día la planta se mantiene mojada , lo cual genera una cantidad de hongos y enfermedades que afectan la cosecha. No sabemos cuánto se va a afectar aún porque no ha terminado el mal clima, y parece que se mantendrá entonces tendremos que esperar hasta que pase".

Amplía "la enfermedad llamada Hongo de Gallo, hace que se caigan las hojas de la planta, y una planta sin hojas termina perdiendo la cosecha. Tenemos unos ocho días contínuos donde prácticamente no se ve el sol, y esto es lo que causa más daño, esperemos que no sea tan impactante".

El área de renacimiento donde se encuentra la mayor zona de producción de café en Chiriquí concentra el 60% de la actividad, unas 6 mil hectáreas indica Koyner.

Por su parte, Augusto Jiménez, productor de hortalizas de la región de tierras altas, indica que se han visto comprometidos los caminos de producción, lo cual no es nuevo pero se ha agudizado con los años y las condiciones climáticas.

Con respecto a un potencial desabastecimiento de productos, Jiménez apunta a la lechuga y el brócoli como los rubros más afectados. Sobre la papa, indica que falta una evaluación pues no se ha podido ingresar al campo por la alta saturación de los suelos. Además, no se puede sembrar ni cosechar, y la entrada de la temporada seca es incierta.

En cuanto a la cebolla dice que es un producto cubierto hasta diciembre y falta evaluar su situación posterior.