Transportistas de carga agrícola de Tierras Altas logran acuerdo con el gobierno y levantan paro

Luego de cinco días de paro, los transportistas de carga agrícola de Tierras Altas en la provincia de Chiriquí retomaron el traslado de mercancía hacia los mercados nacionales luego de llegar a un acuerdo con las autoridades.

La mesa de negociación para transporte agrícola y productores a nivel nacional acordaron alivios económicos para tractores por los $400 dólares, $665.00 dólares para pitufos o equipo c-2, $817.00 dólares para pitufos c-3; para los vehículo diez ruedas se acordó un apoyo de $1,072.00 y para las mulas o camiones articulados unos $1,500.00 por mes.

Igualmente, se acordó incluir en el beneficio a los pick up y a los camiones que tienen placa particular y que prestan servicios agropecuarios, explicó el viceministro de Agropecuaria, Carlo Rognoni. Para los vehículos pick up el alivio económico es de $250.00.

Este acuerdo se revisará cada 15 días según el comportamiento del precio del combustible, detallaron las autoridades.

Rognoni indicó que los recursos se están enfocando en los sectores que más necesitan, como es el transporte colectivo, selectivo y el transporte agrícola que apoya al sector productivo del país.

Reinteró que debido al alto consumo de combustible, al gobierno le toca administrar de la mejor forma, el fondo de $100 millones de dólares por tres meses para que llegue a todos.

La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (Camachi) estimó en más de $20 millones las pérdidas debido al paro de transportistas de carga en Chiriquí.

La Camachi indicó una pérdida en facturación diaria por los $600 mil dólares solo en el sector de Tierras Altas, por la paralización de la carga que movilizan hacia los diferentes mercados nacionales y más de $25 millones de dólares en afectaciones por la paralización de unos mil tráilers y camiones de carga internacional desde y hacia Centroamérica, entre cisternas y equipos de carga industrial.

Esta cifra puede ser mayor debido a las afectaciones en otros sectores como restaurantes, cadenas de supermercados y otros, explicó el gerente general de la Cadena de Frío, S.A., Ranthy Berard.

Una veintena de camiones emprendieron su marcha hacia la ciudad capital, mercados en las cabeceras de provincias, supermercados y se espera que lleguen antes de medianoche a Merca Panamá.

Fueron más de 20 toneladas de productos partieron en horas de la tarde de hoy desde Tierras Altas hacia Merca Panamá. En horas de la madrugada, la Cadena de Frío supervisará el proceso de organización para el abastecimiento de los módulos, indicó el gerente general de la Cadena de Frío, S.A., Ranthy Berard.

