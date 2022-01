Transportistas de carga retoman amenaza de huelga

Después de cuatro meses el sector transporte de carga no tiene respuestas a sus peticiones por parte del Gobierno Nacional de buscarle solución a lo que ellos han denunciado con el monopolio de las navieras. Por ello no se descarta una posible huelga.

Versión impresa

Antonio García-Prieto, presidente de la Asociación de Transporte de Carga, manifestó que la próxima semana los gremios del sector transporte de carga se van a reunir para tomar una decisión.

"Aún no hay nada en concreto, pero no se descarta esta posibilidad porque las autoridades no nos dan una respuesta a las peticiones. La próxima semana se hará una reunión con todos los gremios y allí se tomará una decisión definitiva", agregó.

Explicó a Panamá América que "en el mes de septiembre se hizo la primera reunión donde se le explicó a las autoridades los temas a corregir en la cadena operativa. Posteriormente, se realizó la segunda reunión en noviembre y allí asistieron otras personas que desconocían de lo que se había hablado anteriormente, lo que causó inconformidad entre los miembros del sector".

Indicó que el presidente Laurentino Cortizo se comprometió y designó al ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez a buscar una solución y aún estamos esperando. "El ministro Martínez señaló que cada 15 días se iba a realizar una reunión y esto no se ha logrado", manifestó el empresario García-Prieto a Panamá América.

Agregó que lo que están haciendo las navieras es un monopolio del sector logístico y además están atentando contra más de 200 mil empleos directos e indirectos.

Las navieras han deforestado el sistema logístico de Panamá sin importarle el trabajo de los nacionales y eso es lo que no podemos seguir permitiendo, añadió.'

200

mil plazas de empleo directo y más de 100 mil indirecta están en riesgo por el negocio de las navieras. 4

meses desde que se hizo la primera reunión.

Entre los puntos que los miembros del sector buscan que se corrijan está la desventaja comercial que existe en toda la cadena logística, el costo excesivo del peaje del corredor logístico, el deterioro de la carretera de Colón que va para el puerto de Manzanillo y el mal servicio en los canales portuarios, entre otros.

VEA TAMBIÉN: APATEL: es necesario implementar cambios profundos en el sector turismo

El año pasado durante la huelga, los transportistas de carga, señalaron que las navieras buscan acaparar y monopolizar el sector, ofreciendo el servicio de carga terrestre a los clientes cuando su labor es marítima.

También denunciaron aumento en los costos de operaciones, pese a que la tarifa que se les paga sigue siendo la misma desde hace años.

El hub logístico de Panamá mueve de 4 a 5 millones de contenedores cada año. Los transportistas y los aduaneros están atendiendo el sector solamente maneja el 15% de ese gran total por año.

Los gremios empresariales alertan que este tipo de medida de fuerza genera pérdidas millonarias así como un daño reputacional al neurálgico sector logístico de Panamá, donde se encuentra el canal interoceánico que da paso al 6% del comercio mundial.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!