Vigilancia fitosanitaria resguarda la salud y los alimentos

Plagas que afectan a la piña, banano, el plátano, cebolla y papas están siendo vigiladas con monitoreos realizados en laboratorios fitosanitarios del Ministerio de Desarrllo Agropecuario (Mida) para evitar que las identificadas en otros países ingresen al país.

Estructurados con varios centros de control en el país, vigilancia fitosanitaria realiza la labor de monitoreo en fronteras y plantaciones para atender cualquier situación de manera inmediata.

Un hongo que recién se ha conocido que está en Colombia proveniente de Europa y Asia que afecta especialmente a los bananos y plátanos está siendo vigilada. "Es un hongo agresivo que no tiene cura por lo que se tendría que eliminar la plantación completa si la llegara afectar", indicó Emmeris Quintero, director nacional de Sanidad Vegetal del Mida.

"En este caso existe actualmente una alerta en los países Centroamericanos incluyendo a Panamá, que no la tenemos, y estamos en constante vigilancia y haciendo simulacros para atender la situación", amplía el especialista.

En el país se están atendiendo casos de algunos ataques de plagas que se activan con el cambio de clima y comienzan a causar daños a los cultivos de cucurbitáceas (pepinos, zapallos, melones, sandías) para los cuales se establecen los controles en cada una de las fincas afectadas, detalla.

Otro caso

En vigilancia también se encuentra el caso del Caracol Gigante Africano, reconocido como una de las 100 plagas agrícolas más perjudiciales en el mundo. Afecta a todos los cultivos.

De acuerdo con Stephanie Castillo de Diagnóstico Fitosanitario, este tipo de caracol tiene tres tipos de cuidados: agrícola, médico y ambiental. Esta especie acaba con otros tipos de caracoles, transmite nemátodos que causan enfermedades a animales y humanos, incluso ha causado la muerte.

"Es un caracol que puede llegar a medir hasta 30 centímetros y en su reproducción llega a poner hasta 10 mil huevos al año. Llega a un lugar se come todo y se moviliza", advierte Castillo. Se encuentra de manera controlada en Colombia y Costa Rica. En Panamá no se ha identificado su presencia, y la vigilancia para evitar su entrada es porque una vez que ingresa a un país ya no se erradica, sino que hay que aprender a convivir con él.

Salud animal

Entre tanto, Widney Gustave, de Salud Animal explicó que en el trabajo en laboratorio se aborda la detección de toda clase de patógenos y residuos como bacterias, hongos o residuos, resinas, metales pesados, plaguicidas, en atención a la salud.

Indica Gustave que lo controles buscan que el alimento sea inocuo y seguro para la salud. El primer control se lleva en las fincas, posteriormente se realizan las pruebas de vigilancia de cárnicos y productos ya terminados. Algunos procedimientos corresponden al Ministerio de Salud, pero también se realizan los análisis en la dirección de Salud Animal.

En cuanto a residuos tóxicos, por ejemplo, se vigila que no haya residuos de algún medicamento, o algún tóxico "hay hongos que producen toxinas que pueden generar intoxicación en las personas. Además de vigilan niveles de metales pesados como el mercurio y el plomo".