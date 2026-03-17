Admiten querella penal de Ricardo Martinelli contra medio digital Foco

El expresidente Ricardo Martinelli anunció este martes que fue admitida una querella penal en contra del medio digital Foco.

De acuerdo con el exmandatario, su equipo legal ha interpuesto más de 12 querellas penales contra ese medio.

Martinelli manifestó que espera que el Ministerio Público no sea como el anterior, que protegía y "colaboraba" con el exprocurador Javier Caraballo, a quien tildó de funesto y corrupto. Caraballo ahora funge como embajador en Austria.

El exgobernante también aseguró que el medio ha sido señalado por varias personas por presuntos casos de extorsión y soborno.

Cabe recordar que en 2020, la Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección de Atención Primaria, admitió una querella penal presentada por Martinelli contra Mauricio Valenzuela, director del medio, por delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad, la libertad de reunión y de prensa.