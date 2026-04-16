Agente policial, aprehendido por la supuesta sustracción de un vehículo

Un agente policial fue aprendido por la supuesta sustracción de un vehículo propiedad de la Policía Nacional, hecho suscitado en el año 2026.

De acuerdo al Ministerio Público el vehículo estaba asignado a la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP).

En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción realizó una serie de diligencias de allanamiento y registro en el corregimiento de Barrio Sur, provincia de Colón y en los corregimientos de Las Cumbres, Alcalde Díaz y San Francisco en el distrito de Panamá.

Estas diligencias forma parte del desarrollo de las operaciones “Mecánica” y «Célérité», como parte de investigaciones por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

Según el Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción junto a miembros de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y otras unidades de la Policía Nacional (PN) allanaron dos viviendas y una empresa de dos contratistas del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), donde se recabaron indicios claves para las investigaciones.