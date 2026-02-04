Audiencia del caso Odebrecht avanza con testimonios virtuales

La audiencia del juicio por el caso Odebrecht se reanudó este miércoles con la presentación de los testigos correspondientes a la jornada 14.

El primer testigo en rendir declaración fue el economista español Juan Cejudo Peña, quien compareció de manera virtual desde el Consulado de Panamá en Madrid. Su intervención estaba programada para el martes, pero debió ser pospuesta debido a la falta de acreditación formal en la sede diplomática.

Durante la jornada también declaró, de forma telemática desde Madrid, Santiago Roselló, mientras que de manera presencial comparecieron Elbert Rubio y Lía Margarita Lasso de Chiari, desde la sala de audiencias.

Por compromisos laborales, Luis Enrique De Gracia no pudo asistir, motivo por el cual la defensa decidió declinar su presentación como testigo en esta etapa del proceso.

El tribunal informó que para la próxima sesión han sido citados los testigos Alvin Ibarra y Álvaro Thomas, así como los peritos Leonel Sanjur y Manuel Moreno.

Asimismo, se confirmó que Dámaris Rodríguez deberá comparecer el martes 10, fecha en la que también fue reprogramada la declaración de José Hidalgo, quien no pudo asistir en esta jornada.

Las audiencias continuarán desarrollándose en el horario establecido de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., mientras el proceso avanza hacia su fase final.