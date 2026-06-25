Caso Odebrecht: Jueza unifica procesos y emitirá una sola sentencia para los imputados

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá emitirá un solo fallo para resolver la situación jurídica de la totalidad de los procesados en el denominado caso Odebrecht. Así lo dispuso la jueza adjunta Baloísa Marquínez tras concluir la audiencia ordinaria a un empresario acusado de blanqueo de capitales.

La juzgadora determinó que la responsabilidad legal de este último empresario se resolverá de manera conjunta con la del resto de los imputados, cuyas audiencias se celebraron entre los meses de enero y febrero de este año.

Con esta acumulación de procesos, el tribunal unifica el cierre de la etapa plenaria del caso de corrupción más grande de la historia reciente del país.

Recta final del juicio y alegatos

La última jornada judicial se centró en un empresario señalado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño.

Durante la sesión, la Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal Thalia Palacios, solicitó una sentencia condenatoria, petición a la que se adhirió la querella institucional.

Por su parte, el abogado defensor Basilio González peticionó la absolución de su representado e introdujo dos incidentes técnicos: uno de prescripción de la acción penal y otro por falta de competencia, los cuales la jueza Marquínez Morán anunció que resolverá al momento de dictar la sentencia unificada.

Debate pericial contable

El desarrollo de la audiencia incluyó la comparecencia de una perito contable presentada por la defensa. La especialista fue interrogada por el abogado defensor Arturo Saurí, el Ministerio Público y la parte querellante.

Esta decisión judicial encamina a su fin una investigación que inició en diciembre de 2016, a partir de denuncias sobre un supuesto esquema de pago de sobornos promovido por la empresa constructora que brindaba diversos servicios al Estado panameño.