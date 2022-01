Confirman que Juan Carlos Varela presionó a magistrados para que fallaran a favor de las fiscales

El expresidente de la República, Juan Carlos Varela presionó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que ordenarán a jueces que fallaron a favor en casos armados por las fiscales en su Gobierno, contra enemigos políticos.

La exministra de Educación Lucy Molinar reveló que hace poco conversó con una persona que fue parte del Gobierno anterior, la cual le dijo que sentía "vergüenza", ya que sabía que lo que estaban haciendo en ese momento con algunas personas, no estaba bien, ni era correcto.

"Está persona me cuenta en confidencia que un día llegaron tres magistrados a defender su presupuesto, porque parece que había la intención de cortar los dineros otorgados a la Corte Suprema de Justicia, los tres fueron al Gabinete a explicar el impacto de este recorte, se les escuchó y el presidente anterior se paró y dijo si ustedes dan la orden de que los jueces fallen a favor de todo lo que presentan las fiscales, no le vamos a tocar su presupuesto", expresó.

Continúa narrando que las personas que estaban presente cuando el exmandatario hizo esos señalamientos, hicieron una especie de murmullo y los tres magistrados sumamente incómodos le dijeron que eso era "ilegal" y que no se podía hacer.

Luego se produjo una especie de intercambios de palabras amables entre ellos para cerrar la reunión y todos se retiraron.

"Yo cuando escuche esto no lo podía creer, después esa persona me dijo acuérdate de la foto en la que aparece el presidente anterior con las fiscales, cuando eso se ha dado, cuando un presidente se reúne en la presidencia con fiscales o donde sea y de allí me acordé de los Varelaleaks, con toda la negociación de procesos y el informe de ida y venida que había allí. Evidentemente, aquí había un contubernio para actuar".

Agrega que la persona que se encontraba allí cuando esto se dio, le contó que los presentes sintieron vergüenza porque sabían que no era correcto.'

2014

a 2019, Juan Carlos Varela se desempeñó como presidente de la República. 2

tomos cuenta el expediente tras la denuncia de Molinar por las revelaciones de "Euro 14".

"Cuando todo se vende cómo hecho en función de la justicia, de la lucha contra la corrupción, uno llega a creerse el cuento, pero ahora miró para atrás y siento que fui cómplice de un tema del que no debí participar", narra Molinar que le contó.

La exministra indicó que van a solicitar las copias de la reunión del Consejo de Gabinete de la fecha en que se dio está supuesta reunión, para ver si los hechos se registraron.

No obstante, dijo que conversó con otra persona que se lo confirmó.

No obstante, Molinar, quien tiene que decidir si se constituye en querellante en la denuncia que interpuso tras las revelaciones de "Euro 14", indicó que el tema de los Varelaleaks, la historia que le acaban de contar del Consejo de Gabinete, así cómo los hechos que sustentan su denuncia, son elementos que moralmente no la llevan a dejar las cosas así.

Frente a los hechos denunciados por Molinar, quien reaccionó fue el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela, quien dijo que el Ejecutivo no puede intervenir en la Corte Suprema, ni tampoco en la Asamblea, porque los tres órganos del Estado son independientes, y solamente es permitida la colaboración entre ellos.

"Cualquier actuación que busque intervenir en el correcto funcionamiento de un Órgano del Estado tendría consecuencias legales. Ningún presidente puede condicionar el presupuesto de funcionamiento a los resultados de procesos que se ventilan en instancias judiciales, porque estaría usando el poder judicial para perseguir, lo que atentaría contra la democracia del país", dijo.

