'Corrupción procesal' impera en Fiscalía Especial Anticorrupción

"Corrupción procesal", impera dentro de la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público (MP), denunció el abogado penalista, Alejandro Pérez.

"La Fiscalía Especial Anticorrupción, es el ejemplo de la corrupción procesal, porque no folean para mantener la información de los expedientes fuera del alcance de los abogados de la defensa, y eso es corrupción procesal", sentenció Pérez.

Añadió que incluso "la reciente delación hecha por Rodrigo Tacla Durán, en la cual cambió su declaración, la tenían escondida para que no se tuviera conocimiento de la misma".

Agregó que además de eso, cuando entregan la información, es tanta, que en las últimas semanas estaban entregando hasta 20 tomos del caso Odebrecht.

"Cómo yo, como abogado, defendiendo a alguien, cuando de pronto vienen y acumulan 20 tomos y lo incorporan, estas son las trampas procesales que hacen la Fiscalía Especial Anticorrupción que encabeza Tania Sterling", indicó.

Frente a esto, el abogado Roniel Ortíz indicó que en la Fiscalía Especial Anticorrupción mantuvieron "entretenidos a los abogados" que defienden a personas en el caso Odebrecht, específicamente con el acceso a los expedientes.

"Realmente los abogados se dejaron meter el dedo en la boca y los agarraron de tontos útiles, ya que los entretuvieron diciéndoles, quiero copia del expediente, ah sí te voy a dar del tomo 1 al 20, sin embargo, ellos iban foliando por el 400 y al final del camino estamos en un expediente que tiene más de 1,500 tomos".'

Ante lo señalado por Ortíz, el abogado Pérez indicó que él fue una víctima de esa práctica que se hace en la Fiscalía Anticorrupción.

"Yo iba, por ejemplo, a buscar el tomo 900, me decían el tomo 900 lo estamos foliando y demoraban dos semanas hasta que lo foliaban y metían lo que les daba la gana, pero no era parte del expediente, ya que como no estaba foliado, nosotros no podíamos tener acceso, no podíamos sacar copias y le metían lo que les daba la gana", expresó.

Las declaraciones de Pérez se dan a tres días de que culminen las investigaciones por el caso Odebrecht, investigación dentro de la cual han surgido nuevos elementos, como el cambio de versión de Tacla Durán, quien denunció en el 2017 que Juan Carlos Varela recibió dineros de la constructora brasileña y ahora cambió su versión.

Esto, como parte de una indagatoria que le tomó la fiscal Tania Sterling el 11 de agosto pasado, lo cual formaría parte de una supuesta estrategia de Tacla Durán para tratar de liberar millonarias cuentas bancarias que mantiene en Singapur y que le fueron congeladas por supuestamente haber cobrado coimas.

Tacla Durán, en la declaración dada a Sterling, varió su versión en la cual señalaba directamente a Varela de haber recibido altas sumas de dinero de la empresa Odebrecht, para ahora en un nuevo movimiento, atacar al expresidente Ricardo Martinelli.

Tacla Durán mintió

Tacla en sus declaraciones dadas a Sterling, "mintió", aseguró el abogado Alejandro Pérez.

"Tacla, con respecto a un testigo que se llama Gabriel Alvarado, con respecto a una cuenta en Andorra, él dice sobre esa cuenta y todo lo que involucró a la misma que era controlada por Ricardo Martinelli. Yo leí lo que él declaró ante los fiscales, él nunca mencionó a Ricardo Martinelli", expresó el jurista defensor.

Pérez indicó que Tacla Durán habló de Martín Torrijos en la intervención que fue grabada por la diputada Zulay Rodríguez y ahora dice que es Martinelli.