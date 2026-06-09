Crisis en La Joyita: Operativos, visitas suspendidas y sospechas de corrupción interna

La Policía Nacional (PN) continúa por tercer día consecutivo realizando la operación "Cerrojo" en el Centro Penitenciario La Joyita, luego de la fuga masiva del 1 de junio.

Los familiares de los privados de libertad se acercaron ayer al centro penitenciario para solicitar a las autoridades el ingreso de valores (medicinas, comida y artículos de higiene personal); sin embargo, les informaron que las visitas y el ingreso de estos están suspendidos.

Agustín García, miembro de la organización Voces de Paz, habló en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, sobre la fuga y otros hechos que ocurren a lo interno de este centro carcelario.

García pidió que se respeten los derechos humanos de las personas que están adentro, porque sus madres no han podido entregarles los medicamentos ni tampoco saben cómo se encuentran.

Frente a las versiones que circulan en la opinión pública, el siervo negó que se les hayan abierto las puertas a los privados de libertad, calificando dichas afirmaciones como una total desinformación.

Por el contrario, la fuga la describió como un hecho fortuito surgido de manera espontánea en el "calor del momento".

"No puedes entrar con celular ni dinero"; esto es lo que hay que notar. Si encuentras un celular en una celda o estas cosas que fueron encontradas, claramente hay complicidad de las personas que están trabajando dentro del sistema o del complejo penitenciario.

El dirigente no pudo confirmar si se trata de un policía o un custodio, pero aclaró que hay complicidad de las personas que trabajan dentro de este complejo.

Sobre la seguridad dentro del complejo penitenciario, el siervo explicó que existen cuatro controles dentro del complejo carcelario: control uno en la entrada, control dos en La Joya, control tres en La Joyita y control cuatro en La Mega Joya. De los 16 pabellones que tiene La Joyita, dos son custodiados por la Policía Nacional; los otros 14 son vigilados por custodios, en un horario de 5.00 a.m. a 8.00 p.m.

García aclaró que el control de acceso y movimiento dentro del penal se rige bajo estrictos protocolos de seguridad diarios.

Según detalló, el flujo de internos como carretilleros, los que estudian o van a la clínica del penal, está bajo supervisión directa del policía asignado "pabellonero" en el exterior, mientras que en las áreas internas los custodios mantienen listas rigurosas de cada entrada y salida.

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Ante esta realidad, la organización Voces de Paz plantea que la prevención debe enfocarse en dos pilares: la rotación estratégica del personal (policías, custodios y junta técnica) y la mejora sustancial de sus condiciones de vida.

Actualmente, los sueldos mínimos de estos funcionarios no se corresponden con el peligro de su labor diaria. El colectivo advierte que la presión económica de mantener a sus familias, sumada a las ofertas de la delincuencia, crea un entorno propenso a la corrupción.

