Panamá
Cuatro detenidos en la Operación "Deep Scam" por estafas a través de WhatsApp
- Maryori Sánchez/ nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
Allanamiento en Pacora y Bella Vista deja aprehendidas ha cuatro personas entre ellas una ciudadana venezolana.
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La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó la Operación Deep Scam en las provincias de Panamá y Colón, como parte de una investigación por delitos de estafa y seguridad informática.
Las diligencias de allanamiento se realizaron en Pacora y Bella Vista, en la capital, así como en Villa del Caribe, Colón. Como resultado, fueron aprehendidas cuatro personas: un hombre y tres mujeres, entre ellas una ciudadana de nacionalidad venezolana.
De acuerdo con las pesquisas, los detenidos estarían presuntamente vinculados al hackeo de una cuenta de WhatsApp utilizada para engañar a distintas personas y solicitar transferencias de dinero bajo falsos argumentos.
Durante los operativos, las autoridades decomisaron varios equipos tecnológicos, incluyendo teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo custodia para continuar con las investigaciones.
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