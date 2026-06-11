Cuatro detenidos en la Operación "Deep Scam" por estafas a través de WhatsApp

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó la Operación Deep Scam en las provincias de Panamá y Colón, como parte de una investigación por delitos de estafa y seguridad informática.

Las diligencias de allanamiento se realizaron en Pacora y Bella Vista, en la capital, así como en Villa del Caribe, Colón. Como resultado, fueron aprehendidas cuatro personas: un hombre y tres mujeres, entre ellas una ciudadana de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con las pesquisas, los detenidos estarían presuntamente vinculados al hackeo de una cuenta de WhatsApp utilizada para engañar a distintas personas y solicitar transferencias de dinero bajo falsos argumentos.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron varios equipos tecnológicos, incluyendo teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo custodia para continuar con las investigaciones.