Director de la Policía pide no colegiar con quienes están ligados a actividades ilícitas

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reveló que el hombre ultimado recientemente en el sector de La Locería mantenía un extenso antecedente delictivo.

Según explicó, el fallecido había sido víctima recientemente de un atentado, el cual lo evidenciaba con la vinculación con actividades ilícitas criminales.

Asimismo, Fernández detalló que las investigaciones preliminares confirman la trayectoria delictiva del sujeto, quien figuraba en expedientes relacionados con diversos hechos de violencia. Subrayó que este caso refleja la peligrosidad de individuos que se mantienen activos en redes criminales.

En este sentido, el jefe policial enfatizó que la ciudadanía debe evitar cualquier tipo de vínculo con personas involucradas en delitos.

“No se debe colegiar ni colaborar con quienes están ligados a actividades ilícitas”, manifestó, al tiempo que instó a la población a denunciar y mantenerse vigilante frente a situaciones sospechosas.

De igual manera, la Policía Nacional reiteró que la cooperación ciudadana es fundamental para fortalecer la seguridad en las comunidades. En este sentido, Fernández recalcó que la información que aporten los residentes puede ser clave para prevenir hechos violentos y desarticular estructuras criminales. No relacionarse con este tipo de personas si saben que tienen algún antecedente criminal para así prevenir hechos que lleven a cabo pérdidas de vidas inocentes, como lo fue el suceso ocurrido el día de ayer.

Por otra parte, el caso de La Locería se suma a otros episodios recientes que han puesto en evidencia la presencia de individuos con antecedentes en zonas urbanas. La institución aseguró que continuará reforzando los operativos de patrullaje y control en áreas de mayor incidencia delictiva, que se vieron ligadas a este hecho.

Paralelemante, la Policía Nacional mantiene canales de comunicación abiertos para recibir denuncias de manera confidencial. “La seguridad es una responsabilidad compartida, y necesitamos que la población confíe en nuestras acciones”, agregó.

Por último, el director reiteró que la Policía Nacional seguirá trabajando de manera firme y coordinada con el Ministerio Público para esclarecer los hechos y garantizar que quienes infringen la ley enfrenten la justicia.