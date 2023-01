Extinción de dominio 'atenta contra Principio de Legalidad y derechos fundamentales'

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, manifestó que no debe permitirse que el criterio de un juez de extinción de dominio, sea el que determine la existencia de una actividad como ilícita, ya que esto atentaría contra el Principio de Legalidad y podría afectar derechos fundamentales.

De acuerdo con la magistrada presidenta, dentro del proyecto de ley número 625, hay aspectos que a su parecer deben ser analizados con una mayor profundidad, uno de ellos el artículo 4, numeral 1, que define actividad ilícita como "toda actividad tipificada como delictiva a criterio del juez de extinción de dominio, aun cuando no se haya dictado sentencia condenatoria en firme en la jurisdicción penal".

Agregó, en una nota enviada a la Asamblea Nacional, que otros aspectos que deben tomarse en consideración para un mayor análisis son, la retroactividad de la ley (artículo 8) y la imprescriptibilidad de la acción (artículo 119), para asegurarse que los mismos no violenten normas y garantías de la Constitución Política de Panamá.

Al igual que López, quien también dio sus apreciaciones sobre este proyecto fue Crispiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional.

El pasado 2 de enero, Adames le manifestó al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, que en la Asamblea no se ha discutido esa ley porque se le tema, sino porque a su juicio este es un proyecto que debe ir con el debido consenso de la población. De forma puntual, Adames señaló que algo que no se dice, es que la experiencia de otros países con esta ley ha sido catastrófica.

Afirmó que reconoce los esfuerzos que hacen otros países y las recomendaciones que han dado en este tema, pero que a su juicio la solución a este tema contra el narcotráfico, la debe buscar Panamá.

En el día de ayer, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, realizó una reunión con los presidentes de las bancadas de los distintos partidos políticos, en la que se les puso al tanto sobre el tema de la extinción de dominio. '

Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, informó que se trata de un tema que se requiere para el combate del narcotráfico, así como contra los delitos que van contra la seguridad ciudadana. Añadió que salió a relucir la forma en que está redactado este proyecto de ley, el cual no hay un solo abogado panameño que esté a favor de la misma.

Explicó que los planteamientos van en función de la modificación de este proyecto de ley presentado por el Ministerio de Seguridad. "Cuando la Asamblea tenga esas modificaciones ya adecuadas, entonces podríamos pensar en darle un primer debate, con los delitos que tiene el propósito de esta ley, no vamos a incluir delitos comunes que están en el Código Penal", comentó el parlamentario.

De forma puntual, Ávila aseguró que esta ley se le vende al país diciendo que es para combatir el narcotráfico, la trata de persona, el terrorismo, el tráfico internacional de armas, "por allí va a ir la misma". Dijo que la Asamblea debe tomarse su tiempo para corregir la misma, ya que a su juicio, esta ley, tal como está trastoca el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Civil.

Otro punto que señaló Ávila, fue que ellos no dependen del Ministerio de Seguridad para hacerle los cambios al proyecto de ley de extinción de dominio. "Nosotros no dependemos del Ministerio de Seguridad, la Asamblea es la Asamblea, los cambios que se vayan a hacer se harán acá, si ya después el Ejecutivo y al ministro de Seguridad no les gusta, ellos pueden vetarlo y volvemos y lo discutimos", afirmó.

Precisó que ellos han recibido algunas consideraciones del ministro de Seguridad y del sector empresarial panameños, las cuales en su momento van a ser analizadas.

