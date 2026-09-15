Falta definir quienes tendrán acceso a registro

El artículo 14 de la Ley 244 de 2021, sobre el registro de ofensores sexuales, dispone que será de acceso público.

No obstante, el tema sobre quienes tendrán acceso al registro es un detalle técnico que todavía falta definir y finiquitar con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), reveló Francisco Guinard Lince, subadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

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El funcionario describió que 95% del desarrollo tecnológico asociado a este trámite ya se encuentra listo y solo falta determinar algunos temas jurídicos antes de sacarlo, lo que se espera sea a mediados de octubre.

El registro ya está corriendo, pero a nivel interno, confirmó el administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, en entrevista a medios de comunicación.

Estará habilitado en el portal Panamá Conecta que es parte de la estrategia de transformación digital del Estado.

Fábrega detalló que se podrá usar como el récord policivo para certificar que la persona no tiene antecedentes de agresión sexual, cuando se lo solicite un negocio que trate con menores de edad.

Solo será una lista y no tendrá los rostros de las personas, expresó el administrador de la AIG.

501

número de la ley de 24 de noviembre de 2025, que reformó la Ley 244 de 2021 sobre el registro de ofensores sexuales.

Ciberseguridad

Por su parte, el subadministrador Guinard informó que se están tomando las medidas de ciberseguridad del registro, debido a que va a ser una base de datos bastante "sensible y sensitiva".

"Se están tomando los controles para que sea manejada con la confidencialidad que merece", señaló.

El Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales contiene información detallada de personas condenadas o que cumplan condenas, mediante sentencia debidamente ejecutoriada por delitos contra la libertad e integridad sexual en sus diversas modalidades.

También se incluye tráfico de menores y trata de personas con fines de explotación sexual.

Su finalidad es ejercer una prevención situacional del delito, así como para la emisión de certificados de no agresor sexual.

Será la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), mediante un ente denominado Gabinete de Archivos e Identificación Personal, la que estará a cargo del registro, el cual deberá mantenerlo actualizado y almacenado en un medio seguro con la información de las personas antes descritas.