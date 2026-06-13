Golpe al Clan del Golfo en el Darién: Caen seis colombianos por minería ilegal en la frontera

Las autoridades panameñas propinaron un nuevo golpe a las redes que financian el crimen organizado en la frontera. El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó de la captura de seis ciudadanos de nacionalidad colombiana supuestamente dedicados a la minería ilegal en el corazón de la selva del Darién, una actividad directamente ligada al Clan del Golfo, organización declarada terrorista por los Estados Unidos.

El operativo se desplegó en el sector de Mangle, específicamente en la cabecera del río Tuira, a escasos 10 kilómetros de la línea fronteriza con Colombia.

Iincautaciones en la zona

Durante la intervención en este punto inhóspito de la selva, los uniformados lograron decomisar herramientas clave para la logística y extracción del mineral:

Trece mulas utilizadas para el transporte de carga pesada en el terreno selvático.

Diversos implementos de campo especializados para la extracción minera y lavado de oro.

Darién: Un epicentro de economías ilícitas

El director general del Senafront, Larry Solís, fue enfático al señalar que la extracción de oro en estas áreas protegidas forma parte del portafolio financiero de la banda criminal colombiana.

"Las operaciones continuarán con el objetivo de mantener la presencia policial y el control territorial en el cordón fronterizo", puntualizó el jefe policial.

Informes detallan que la minería ilegal se ha sumado con fuerza a un portafolio de delitos controlados por el Clan del Golfo en la región del Darién, compartiendo espacio con el narcotráfico (ejecutado mediante 'mochileros') y el tráfico de personas, este último evidenciado con fuerza durante la crisis migratoria registrada entre los años 2021 y 2023.

Los seis detenidos y los indicios materiales ya fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes.