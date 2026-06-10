Golpe al crimen organizado: Incautan 500 fusiles en Tocumen y tonelada de droga en Veraguas

Las autoridades panameñas lograron la incautación de un cargamento de 500 armas de fuego en un área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El decomiso, ejecutado en el marco de la denominada Operación "Candado", dejó como resultado la incautación de fusiles con capacidad de disparo automático y semiautomático.

El operativo interinstitucional estuvo coordinado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Autoridad Nacional de Aduanas, la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) y la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Según el informe oficial, las alarmas se encendieron tras la inspección de 120 cajas que permanecían almacenadas en un depósito de carga aérea de la terminal.

La mercancía, que procedía de Turquía, había sido declarada en los manifiestos de aduanas como "armas de fogueo".

Sin embargo, el engaño quedó al descubierto luego de que personal técnico de la DIASP realizara una rigurosa verificación del cargamento.

Los especialistas determinaron que los artefactos contaban con todas las especificaciones correspondientes a fusiles automáticos y semiautomáticos reales.

Además del medio millar de fusiles, fueron decomisados 400 cañones de fusil, 25 guardamanos y tornillos utilizados para el ensamblaje de armas de fuego.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado y las agencias de inteligencia policial informaron que mantienen las líneas de investigación abiertas.

Por otra parte, en un operativo marítimo, tres personas fueron detenidas luego de que la embarcación en la que viajaban fuera interceptada con un cargamento de 1,790 paquetes de supuesta droga.

El decomiso se registró al suroeste de la isla Jicarón, en la provincia de Veraguas.

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La operación fue ejecutada por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) con el apoyo de la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Tanto los aprehendidos como las sustancias ilícitas quedaron a órdenes de las autoridades competentes.