José Vicente Pachar valoró uso de la cadena de custodia

El juicio oral por los supuestos pinchazos telefónicos, seguido a Ricardo Martinelli, que lleva trece días de estar desarrollándose, se ha caracterizado por la falta de pericia y la ausencia de la cadena de custodia en las pruebas que la fiscalía ha estado presentando.

Expertos han indicado que la cadena de custodia es lo más indispensable dentro de todo proceso penal y contrario a lo que ha venido señalando la fiscalía, de que para cuando se realizaron las investigaciones por este caso no era usada en Panamá, lo cierto es que la misma es usada desde el año 2008.

En este sentido, el doctor José Vicente Pachar, actual director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) de Panamá indicó en su libro Medicina Legal y Forense, segunda edición, manifestó que uno de los requerimientos fundamentales en la práctica pericial científica en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), es el estricto cumplimiento de la normativa vigente de la cadena de custodia.

Indica el jefe del Imelcf que la cadena de custodio comprende una serie de procedimientos destinados a asegurar la individualización, seguridad, trazabilidad y preservación de los elementos materiales y evidencias recolectadas, de acuerdo con su naturaleza, o incorporados en toda investigación relacionada a la comisión de un delito.

"Tiene como objetivo garantizar su autenticidad, integridad, debida preservación e inalterabilidad", señaló Pachar en su libro escrito en el año 2017.

El experto añadió que los peritos tienen la obligación de aplicar en la práctica de sus expectativas, métodos científicos validos que comprendan: el abordaje adecuado del estudio, motivo de la pericia y una lógica formulación de la hipótesis del trabajo.

Además deben hacer un correcto análisis e interpretación de la información procesada y, finalmente, el aval científico de sus resultados y conclusiones.'

2017

año en que Pachar publicó su libró donde avaló la importancia de la cadena de custodia. 2008

año desde el cual se usa la cadena de custodia en el Sistema Penal Acusatorio.

Aspectos antes mencionados que son ausentes dentro de las pruebas que se están usando dentro del juicio por los supuestos pinchazos telefónicos.

Nunca se hizo pericia

Según la defensa del exmandatario, ha quedado más que claro, que el Ministerio Público (MP) nunca realizó algún tipo de peritaje de la documentación y de las pruebas digitales que han estado presentado en juicio, esto para saber de dónde y cómo se obtuvo esta información que fue entregada por el testigo protegido, luego de que Juan Carlos Varela, al interrogarlo en el en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), le pidiera que denunciara a Martinelli.

Durante seis días, la fiscalía por temor a no presentar al perito informático Luis Rivera Calles, quien en el primer juicio dijo que no realizó un peritaje de las pruebas aportadas en este caso, decidió introducir por lectura los siete cuadernillos donde se volcó toda la información contenida en el correo [email protected] Cuadernillos que no cuentan con ninguna certificación forense para acreditar de dónde fue obtenida la misma.

Sidney Sittón, abogado de Martinelli, indicó que cuando se lleva a un juicio una prueba digital, la misma debe venir acompañada de un certificado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), o de un experto en informática que certifique cuál es el origen de ese documento.

"De dónde salió, quién lo trajo, de dónde lo trajo, en qué condiciones, de qué computador salió, a cuál llegó, eso te lo produce un certificado forense informático que lo hace un perito informático del Imelcf" explicó el jurista.

