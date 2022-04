Legitimidad de los fallos del Tribunal Electoral está en peligro

El abogado internacionalista Luis Fuentes Montenegro manifestó que si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cambia el contenido el falló del Tribunal Electoral (TE), que le respeto el fuero penal al expresidente Ricardo Martinelli, se "abriría una puerta inimaginable" y futuras decisiones la máxima institución en materia electora, se podrán modificar mediante recursos de inconstitucionalidad.

Versión impresa

Agregó que el punto no es si el Tribunal Electoral analizo o no el tema del Principio de Especialidad.

"Yo tengo un criterio sobre el tema de la especialidad y el Tribunal Electoral como un ente juzgador analizo y tomo una decisión frente a este tema. Ellos son los jueces, los tribunales , ellos tienen la potestad de interpretar o decidir. El fallo es valido o no, para mi el fallo es válido por una decisión de mayoría", dijo.

Añadió que aquí lo que nos quieren hacer ver es que porque un magistrado del TE salvo su voto, el fallo no es válido, "eso es algo absurdo y estamos trastocando la naturaleza del Estado de Derecho, algo que a mi juicio es muy grave. No querer acatar decisiones porque son contrarias".

"Cuando nosotros analizamos un fallo, con independencia de que si el mismo es favorable o no, lo primero que tenemos que ver es si el mismo es legítimo o no, es legítimo y no podemos hacer nada".

Fuentes Montenegro señaló que el segundo punto que debemos ver es el hecho de que si contra esa decisión se puede presentar o no un recurso o algún tipo de acción legal.

"El fallo es legítimo conforme a Derecho, que significa eso que cumplió con las formalidades y cumplió con todos los requerimientos para que ese fallo tenga validez. El problema es que si de pronto el fallo no nos gusta entonces queremos invalidarlo, los fallos se acatan sea favor o en contra", enfatizó.'

9

e agosto del año 2019 Ricardo Martinelli fue declarado no culpable por el caso pinchazos. 6

jueces vieron que el exmandatario no cometió delito dentro de ese proceso legal.

El experto de forma puntual señaló que desde su punto de vista las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la decisión del TE de respetarle el fuero penal a Martinelli, no caben, pero de ser lo contrario y echar por tierra la decisión de los dos magistrados se creará un precedente nefasto.

VEA TAMBIÉN: Se reactiva proyecto para el control de adicciones en el Centro de Cumplimiento de Las Garzas

"Cual es el precedente desde mi punto de vista, es que mediante recursos de inconstitucionalidad las decisiones del Tribunal Electoral ya no serán definitivas", explicó.

Reiteró el jurista que el TE quedaría supeditado, esto aún cuando es la máxima entidad jurídica en materia electoral en Panamá.

"Cual es la consecuencia de esto, el trastocamiento dela Constitución Nacional, el trastocamiento de las pautas fundamentales que establece que la jurisdicción jurídica electoral es especial y por tanto es autóctona y por consecuencia es totalmente diferente de la justicia ordinaria".

Frente a esto, Fuentes Montenegro señaló que la situación de Ricardo Martinelli, ya no es jurídica, sino que es política.

"El problema es que conflictos políticos se están tratando de resolver mediante instrumentos judiciales y la consecuencia de esto es la politización de las estructuras judiciales, lo que trae consigo una mayor desconfianza en la seguridad jurídica", expresó.

Por su parte, el propio Ricardo Martinelli, a través de su cuenta de Twitter cuestionó la decisión de la magistrada María Eugenia López, de admitir una demanda de inconstitucionalidad contra el fallo del TE.

VEA TAMBIÉN: Mandan a la cárcel a un hombre por intentar matar a una mujer de 31 años en el corregimiento del Barrio Norte, Colón

"Aquí no hay justicia, ni ley, ni debido proceso porque la magistarda Maria Eugenia López Arias que ha politizado la justicia. Por eso no vienen inversionistas extranjeros. Magistrados, favor no se dejen mangonear por quien viola la ley y persigue políticamente sus adversarios" dijo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!