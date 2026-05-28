Medidas cautelares están generando una presión adicional a la fuerza pública

El Órgano Ejecutivo volvió a cuestionar las actuaciones del sistema de justicia, aduciendo que desaniman a las unidades policiales, pues los trabajos de inteligencia y operatividad que realizan en casos de alto perfil son minimizados por medidas cautelares de casa por cárcel o brazaletes electrónicos.

"Eso produce un desánimo grande a las unidades que ponen el pecho todos los días para ir detrás de esta gente y que, por otro lado, los suelten con criterios un poco anodinos", dijo el mandatario José Raúl Mulino, quien también confirmó que ha mantenido dos encuentros con representantes del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para abordar el tema de manera armónica e institucional.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, incluso fue más enfático en sus críticas al vaticinar que se destinarán fondos para trasladar de España a Panamá a alias "el abogado", presunto jefe de una red criminal, para que al día siguiente le impongan una medida distinta a la detención penitenciaria.

Dichas declaraciones fueron respaldadas por el director de la Policía, Jaime Fernández, quien aseguró que han sido "efectivos" en sus operaciones; no obstante, espera que las decisiones de los jueces vayan acorde con los delitos cometidos, ya que verificar el cumplimiento de estas medidas cautelares genera una presión adicional en la fuerza pública.

"Esto conlleva una situación de fatiga y debilita la posibilidad de que la zona siga operando. Apelamos a todos los componentes que llevan esta postoperación a que pongan en balanza el resultado y sean consecuentes con el delito que cometieron las personas", agregó.

Aprehensiones

La Policía Nacional, en lo que va del año, ha capturado a 186 personas vinculadas directamente con casos de homicidio o tentativa de homicidio y ha sacado de circulación a unos 146 pandilleros; sin embargo, su objetivo es aumentar las aprehensiones de los más buscados.