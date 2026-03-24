Órgano Judicial entre traslados, ahorro y proyectos de mejora de infraestructura

El Órgano Judicial logró que le aprobaran dos traslados de partidas que superan los dos millones de dólares en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea de Diputados.

En ambos traslados, el Órgano Judicial contó con diez votos favorables, cero en contra y sin abstenciones de los comisionistas.

María Cristina Chen Stanziola, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que el traslado por $1,174.500 "tiene como finalidad la creación dentro de la estructura de personal. El objeto de gasto 002 de personal transitorio a fin de incorporar 180 posiciones, de esas, 130 son trabajadores manuales y 50 ayudantes generales".

De acuerdo con la magistrada, esto le permitirá a esa institución contar con el recurso humano para la ejecución directa de labores de limpieza sustituyendo la contratación de servicios tercerizados.

Según la magistrada presidente, "esto redundará en ahorro para la institución de aproximadamente 25%" y va a garantizar "una mayor eficiencia operativa y control del servicio".

"Estos ahorros permitirán cubrir compromisos de proyectos de inversiones que se encuentra en ejecución y que no fueron contemplados para el presente año", dijo.

Para la financiación de esto, señaló, se utilizarán recursos provenientes del objeto de gasto 165 servicios comerciales, que originalmente estaban destinados al pago de servicios externalizados.

Al ser consultada sobre cómo sería el mecanismo de contratación, la magistrada señaló que "abrirán un banco de datos para contratar al personal de limpieza".

Mientras que el traslado de partida del presupuesto de funcionamiento por un millón de dólares será utilizado para dar inicio a los trámites de una la licitación que de lugar a la construcción de la unidad judicial en Santiago de Veraguas y en Las Tablas, provincia de Los Santos.

Chen Stanziola señaló que ambos proyectos tienen terrenos propios y tienen como objetivo dotar al Órgano Judicial de una infraestructura adecuada que permitan concentrar en un solo espacio físico todas las dependencias de esa corporación.

Además dijo que va a generar beneficios como la reducción de costos operativos y logísticos, así como la eliminación de gastos por arrendamiento que ascienden a $2 millones anuales entre ambas provincias y va a mejorar al acceso a los servicios de justicia para los usuarios.

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Para la financiación de este proyecto se usarán saldo disponible del pago de prima de antigüedad.

Vielsa Ríos, Secretaria Administrativa del Órgano Judicial, indicó que en el presupuesto de la institución hay una partida de $5.5 millones para pagar las primas de antigüedad, de los cuales, expresó "tenemos $367 mil que corresponde al pago de 82 primas y hemos realizado una proyección para terminar el año de 1.7 millones por los que nos queda un saldo de $3.4 millones".

"Actualmente la institución ha pagado $11 millones de primas por lo que dependemos de los (funcionaros) que se van retirando al transcurso del año", sentenció Ríos.



