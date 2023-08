Panamá clama por cerrar fronteras o mitigar paso a migrantes

La directora de Migración de Panamá, Samira Gozaine hizo ayer un llamado a sus pares de América para cerrar o mitigar el ingreso indiscriminado de migrantes por Darién, por donde ya este año -hasta ayer- habían entrado 307,895 de los cuales el miércoles fueron 2,354 (entre ellos 130 de China y 85 de Afganistán) y en 23 días de agosto ya van 56,137.

El llamado de Gozaine se hizo en la Conferencia Regional sobre Migración y la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, que congrega a 23 países de América y delegados de entes internacionales.

Si las fronteras se cerraron durante el Covid-19; no me digan que no se pueden cerrar, porque en pandemia se hizo, fue el grito desesperado de la directora de Migración.

Samira Gozaine exigió a los otros países asumir responsabilidad ante la migración irregular y dijo que los panameños son víctimas de las naciones con cielos abiertos, que permiten el paso indiscriminado de personas hacia la selva del Darién.

La funcionaria reveló que su país ha gastado $70 millones para atender migrantes y denunció que éstos han desplazado a las poblaciones aborígenes y han contaminado los ríos que son fuentes de agua de esas poblaciones, dejado toneladas de basura en el parque nacional Darién.

Panamá ya asumió su cuota en asistencia humanitaria ante una migración irregular que andan vendiendo como paquetes turísticos. Por las trochas del Darién han ingresado a Panamá más migrantes de manera irregular que por la vía legal a través de puntos de entrada como el aeropuerto de Tocumen, expresó Samira Gozaine.

Somos vicitimas de aquellos países con cielos abiertos que le permiten a migrantes ingresar a sus fronteras y no los retienen y les permiten que sigan pasando indiscriminadamente para que luego sean víctimas de traficantes y las bandas de trata de personas, añadió.

La jefa de Migración sostuvo que no se trata de una movilidad humana forzada...sino que le venden a personas el sueño americano y les dicen que es fácil pasar de frontera a frontera, porque están protegidos por derechos humanos muy mal entendidos y que los países no los podemos detener.

Gozaine graficó que si tenemos una casa de 5 habitaciones no estamos obligados a que entren 50 para empobrecernos nosotros mismos. ¿Es que no hay normas que todos tenemos que cumplir para que cada país establezca su cuota o es que quiere aque la gente siga en Nueva York en las calles durmiendo con frío...cuántos se van a morir o que sigan en Panamá, donde jamás habíamos tenido extranjeros indigentes en las calles ...ustedes creen que esto es humanitario?

Ante un auditorio silencioso, Samira Gozaine preguntó: ¿ustedes creen que es humanitario que violen a las mujeres o que éstas la paguen con sus hijos al crimen organizado del Clan del Golfo ...que se ahoguen sus hijos en los ríos porque no los pueden cargar...creen que es humanitario que en la Loma de la Muerte -en la frontera de Darién y Colombia- las personas se suiciden por cansancio?.

Los migrantes no recogen ni la basura que van dejando a su paso y cuando se lo pedimos nos acusan de violar sus derechos u obligarlos a trabajos forzados...han dejado toneladas de basura en el parque nacional de Darién, añadió.

