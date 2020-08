Persecución a Ricardo Martinelli sigue, pese a que hace un año fue declarado no culpable en el caso Pinchazos

Ha pasado a un año de que el expresidente Ricardo Martinelli, fue declarado no culpable dentro del proceso denominado Pinchazos y la persecución judicial y política en su contra no cesa.

A Martinelli, quien está protegido por el Principio de Especialidad tras su extradición de los Estados Unidos, se le pretenden abrir otros procesos penales por parte de fiscales que supuestamente siguen vinculados a la exprocuradora general de la Nación, Kenia Porcell y al expresidente Juan Carlos Varela.

El exmandatario fue incluido en la investigación de los casos Odebrecht y Blue Apple por parte de los fiscales Tania Sterling, Ruth Morcillo y Emeldo Márquez, pese a que está protegido por el Principio de Especialidad, establecido en el Tratado de 1904 entre Estados Unidos y Panamá, que no está sujeto a modificaciones.

El equipo legal de Martinelli, luego de que ha pasado un año de que el mismo fue declarado no culpable, espera que pronto el Segundo Tribunal de Justicia ratifique la decisión tomada por los jueces Roberto Tejeira, Raúl Vergara y Arlene Caballero, quienes determinaron la no culpabilidad del exmandatario en este proceso legal que inició en el año 2014.

"El caso Martinelli fue el resultado de una intervención de factores reales de poder dentro del sistema judicial panameño, pero que gracias a Dios se pudo comprobar que las acusaciones que se habían hecho contra él no eran ciertas, dando como resultado su declaración de no culpable", expresó Carlos Carrillo Gomila, coordinador del equipo de defensa del exmandatario panameño.

Carrillo agregó que esa decisión a la fecha está en trámite, luego de que los querellantes y la fiscalía la apelaran, pero en un momento determinado tendrá que concluir, a su juicio "más temprano que tarde", en donde se confirmará la condición de no culpable de Ricardo Martinelli.

Argumentos expuestos por Carrillo que son compartidos por el abogado Luis Eduardo Camacho González, quien indicó que ha pasado un año desde el fallo que emitió el Tribunal de Juicio y el sistema de administración de justicia no ha tomado una decisión, por lo que la no culpabilidad de Ricardo Martinelli sigue en firme.

"Por lo tanto, cómo el Ministerio Público pretende desconocerle el Principio de Especialidad que le ampara a Martinelli en el proceso, si el mismo no ha culminado", expresó.

Camacho González cuestionó que hasta la fecha no haya una decisión tomada por el Segundo Tribunal frente a la apelación que se dio a la declaración de no culpable, lo que a su juicio demuestra que no hay cómo dejar sin efecto la decisión tomada.

"Todos los argumentos que se expusieron en el juicio dejaron en evidencia que el caso de los Pinchazos fue un proceso manipulado, un proceso en el cual intervinieron de forma ilegal y arbitraria Rolando López, Juan Carlos Varela y Kenia Porcell y otros que formaron una asociación ilícita para investigar de forma indebida a Ricardo Martinelli", explicó.

Añadió que fue realmente en el juicio oral en donde se le permitió a la defensa demostrar que los señalamientos que se le hacían al exmandatario, incluso que fue Rolando López el autor de los supuestos correos intervenidos.

Enfatizó que a pesar de que ha pasado un año de esto, siguen tratando de violarle la especialidad a Martinelli, algo que a su juicio radica en que hay todavía un MP en que todavía hay fichas de Kenia Porcell que están tratando de dar continuidad a un trabajo que ellos en su momento empezaron.

"La licenciada Tania Sterling no es ajena a los que sucedió, ella conoce todo, pues fue parte de ese proceso y ahora está tratando de dar continuidad a ese trabajo arbitrario que en su momento realizaron contra Ricardo Martinelli", puntualizó Camacho.

Aspectos importantes

Dentro del juicio seguido al expresidente, se logró demostrar aspectos importantes que demostraron su no culpabilidad, según indicó su defensa.

Entre los que están, las presiones realizadas al perito forense Luis Rivera Calles, por parte de Rolando López, cómo se le premió nombrando en Estados Unidos a un cabo segundo de la Policía Nacional (PN), quien fue el testigo protegido. Resultando no ser este el autor de los correos, sino López, mismo que hizo todas las gestiones para nombrarlo en Washington, algo que después negó.

Además de esto, algunos testigos de la propia Fiscalía, como Julio Palacios, Betzaida Quintero, Jaime Agrazal y otros, denunciaron ser víctimas de hostigamiento y denigración cuando fueron interrogados para que declararan en el Consejo de Seguridad Nacional sobre este caso bajo presiones.

