Querellan penalmente a tres magistrados de Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

Dionisio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, presentó una querella penal en la Asamblea Nacional contra los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La querella es por los supuestos delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, debido a que los magistrados Maribel Cornejo, José Ayú Prado y María Eugenia López, supuestamente, cometieron actos fraudulentos al realizar una audiencia de casación sin haber citado a los imputados, quienes fueron condenados.

Lo que, según Rodríguez, sería una "clara violación a la debida defensa y al debido proceso".

Precisó que este acto se hizo luego de que estas personas en primera y segunda instancia fueron absueltas por tribunales distintos a través de la inmediación de las pruebas.

"En una audiencia de casación que duró 41 minutos decidieron condenar a estas personas a la pena de nueve años de prisión, sin darles el derecho a la defensa y sin haber sido notificados de la audiencia, actos que caen en el abuso de autoridad y extralimitación de funciones, y por eso se presenta esta querella", dijo.

Rodríguez agregó que se presentaron acciones para tratar de que se aplicara la normativa panameña constitucional y de los tratados internacionales explicándoles que existió un abuso y violación, sin embargo, rechazaron estas acciones.

"Nosotros creemos que la Asamblea Nacional, por cuestiones procesales no va a poder rechazar la querella, ya que la misma lleva todos los requisitos, la prueba idónea, estamos presentando copia autenticada de todas las actuaciones donde consta que no notificaron a los imputados y sus abogados, además de esto no les pusieron abogados de oficio", explicó.'

Teniendo en cuenta que cumplieron con los requisitos procesales, señaló que tienen la expectativa de que se admita la querella. "Yo hoy estoy aquí en defensa de la administración de justicia y razón de eso es que he querellado a los tres magistrados", enfatizó.

“Yo hoy estoy aquí en defensa de la administración de justicia y razón de eso es que he querellado a los tres magistrados de la Sala Penal, yo conozco las consecuencias legales para mía, para mis clientes y vamos a escoger las consecuencias legales y el punto central es que esto no se va a volver a dar, te aseguró que no vamos a volver a tener resoluciones en donde magistrados hagan audiencias sin notificar a las partes”, expresó.

El jurista Rodríguez le hizo un llamado al actual presidente y a ex autoridades a que se fijen en esto que está pasando, ya que todos se pueden ver en el día de mañana en un proceso penal y “en el día de mañana lo que menos queremos es una Sala Penal que vulnere derechos fundamentales, cómo yo he demostrado en está querella”.

