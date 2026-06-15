Reprograman audiencia y validan acuerdo de pena de 60 meses en caso “Operación Fuego”

Una audiencia ligada al caso "Operación Fuego" fue reprogramada este lunes debido a fallas técnicas que imposibilitaron establecer la conexión virtual con varios de los imputados recluidos en el Centro Penitenciario de Colón.

La diligencia judicial guarda relación con la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, en perjuicio de la sociedad panameña.

Validación de acuerdo de pena y condena sustitutiva

A pesar del aplazamiento de la audiencia principal, el juez Bonilla validó un acuerdo de pena consensuado entre la fiscal Kiara González, en representación del Ministerio Público, y el abogado defensor particular Marck Anthony Lowe.

Mediante la Sentencia N.° 1044, una de las ciudadanas imputadas fue declarada penalmente responsable del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y condenada formalmente a 60 meses de prisión.

No obstante, el tribunal autorizó que la pena privativa de libertad fuera reemplazada por la medida de trabajo comunitario, la cual la sentenciada deberá cumplir de forma obligatoria en las instalaciones de la Junta Comunal de Cristóbal Este, en la provincia de Colón.

Como pena accesoria, el dictamen ordenó el comiso de $5,068.34 que serán consignados directamente al Tesoro Nacional, además de disponer la devolución de varios teléfonos celulares vinculados al expediente.

Sobreseimiento definitivo y antecedentes de las capturas

Durante el mismo acto judicial desarrollado este lunes, el juzgador admitió una solicitud de sobreseimiento presentada por la fiscalía a favor de otro de los investigados por el presunto delito de blanqueo de capitales.

Con esta decisión, el tribunal dejó sin efecto todas las medidas cautelares personales que pesaban sobre el ciudadano, ordenó el archivo definitivo de la causa en lo que respecta a su participación y dispuso la entrega formal de sus evidencias.

¿Qué fue “Operación Fuego”?

La investigación de la denominada “Operación Fuego” se remonta al 24 agosto de 2022, fecha en la que los estamentos de seguridad lograron la aprehensión de 41 personas presuntamente vinculadas a redes de recepción de sustancias ilícitas mediante operativos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

Entre los procesados originales de este caso figuran el hermano y la esposa de Eduardo Macea Alonso, alias "Marshall", quien recibió un condena de 15 años de cárcel por la comisión del delito de posesión agravada de drogas. En su momento fue investigado en una treintena de crímenes y trasladado a Punta Coco.

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En esta causa también fueron aprehendidas médicos, trabajadores portuarios, un representante de corregimiento y una unidad policial.