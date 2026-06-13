Reprograman para noviembre audiencia contra 41 imputados del Operación Escorpión

Para el próximo 16 de noviembre de 2026, a las 9:00 a.m., fue reprogramada la audiencia intermedia seguida contra 41 ciudadanos, así lo determinó Erick González, juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Los implicados están imputados por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

La diligencia judicial, que tendrá lugar en la Sala N.° 3, tuvo que ser aplazada debido a la inasistencia de uno de los procesados y a la no comparecencia de tres defensores técnicos particulares al acto que estaba pautado para este viernes 12 de junio de 2026.

Desglose de la defensa y medidas cautelares

Durante la sesión, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Jhunkley Boniche, mientras que la representación de los investigados quedó distribuida entre siete abogados particulares y nueve defensores del Instituto de la Defensa Pública.

De la totalidad de los acusados en este complejo caso, las medidas restrictivas actuales se dividen de la siguiente manera:

18 imputados permanecen bajo detención provisional en centros penitenciaros.

17 imputados se mantienen con medidas cautelares de reporte periódico ante la autoridad.

6 imputados cumplen arresto domiciliario.

El origen de la Operación "Escorpión"

Esta causa penal guarda relación con una investigación que inició en el año 2022. La operación "Escorpión" fue desplegada con el objetivo de desmantelar a organizaciones criminales presuntamente dedicadas a la recepción, almacenamiento y transporte de sustancias ilícitas utilizando estratégicamente las costas del Pacífico panameño para el tráfico internacional.