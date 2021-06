Ricardo Martinelli no le teme a un segundo juicio 'débil y chimbo'

No le temo a un juicio "débil y chimbo", afirmó el expresidente Ricardo Martinelli, ante las críticas lanzadas por sus enemigos políticos tras una operación quirúrgica delicada que se realizó en su columna vertebral.

Martinelli respondió así a quienes argumentan que su operación busca evitar el segundo juicio del caso pinchazos.

A través del Twitter, el exmandatario indicó que es "ridículo" que se diga que él se sometió a una operación tan riesgosa solo para no asistir a un segundo juicio por el caso de los supuestos pinchazos, del cual fue declarado no culpable en 2019.

"Entiendo que me tengan odio, rabia y envidia, pero es ridículo que digan que me hice una peligrosa operación en que pude quedar paralítico, para no asistir a un débil juicio chimbo. Solo a La Prensa se le ocurre tal ñamesura; sobre todo cuando ya tenía una incapacidad previa", dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá, Alfredo Vallarino, reiteró que no es cierto que su defendido se haya sometido a una operación para no asistir al juicio y aseguró que este caso ya está prescrito.

"Nosotros no necesitamos esperar ni una hora más, ni media hora más, ni un año más, el caso ya prescribió. Hay una decisión que tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia que tiene una acción de inconstitucionalidad puesta por la defensa hace ya mucho tiempo y en donde le tiene que decir al país, a la comunidad jurídica, a la comunidad internacional, al Grupo de Trabajo de la ONU, etc. y le tiene que decir si la admisión de la querella es lo mismo que la imputación", expresó.

Añadió que si no existe eso, no debe pasar ni un días más y el caso de los supuestos pinchazos debe declararse prescrito.'

2019

está pendiente una demanda de inconstitucionalidad en la CSJ contra este caso, dijo Vallarino. 3

jueces declararon no culpable al exmandatario Martinelli en agosto del año 2019.

Vallarino agregó que están a la espera de la decisión de la Corte, la cual los magistrados "dilatan y dilatan, no somos nosotros los que estamos dilatando, ellos tienen que dar esa decisión y desde hace mucho tiempo, esa acción de inconstitucionalidad viene desde el 2019, e incluso desde 2018".

El defensor cuestionó el tiempo que se ha tomado la Corte para resolver esa acción de inconstitucionalidad, la cual es la que precisamente "decide que en efecto el caso de Ricardo Martinelli está prescrito".

Enfatizó que un segundo argumento que han señalado los detractores del exmandatario, es que el mismo debe dar la cara.

"Ricardo Martinelli estuvo por más de cinco meses dando la cara ante el proceso, yo estaba al lado de él y lo vi dar la cara, el problema es cuántos juicios quieren hacer y cuántas veces quieren que dé la cara por exactamente los mismos hechos... quienes nunca le van a poder dar la cara al país para hablar de este caso son las personas que lo armaron", expresó.

Vallarino puntualizó que le gustaría que se le sentara a su lado al expresidente Juan Carlos Varela para saber cómo se armó este caso y que el país sepa ¿de dónde salió?, ¿cómo se armó?, ¿quién lo mandó a hacer? y ¿quién le pagó a un testigo protegido en Washington con plata del Estado cerca de un millón de dólares".

Mientras, la abogada Alma Cortés dijo que interpondrá una querella contra el Tribunal de Juicio.

"Medios hasta extranjeros piden información de la audiencia del caso contra el expresidente Martinelli. Externo mi reproche por la desinformación que leo en algunos medios. Hoy (ayer) presento querella contra Tribunal de Juicio chimbo que no podía abrir audiencia por amparo suspensivo y porque el mismo está bajo órdenes de un Tribunal de Habeas Corpus", precisó Cortés.

