¡Se acabó!, absuelven otra vez a Ricardo Martinelli

De manera unánime, el Tribunal de Juicio Oral del caso pinchazos absolvió anoche, por segunda vez, al expresidente Ricardo Martinelli, quien afirmó que ganó la justicia con este fallo.

Versión impresa

En medio de vítores de sus seguidores en las afueras del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora que gritaban: "allí, allí está el campeón", Martinelli evidentemente emocionado, levantaba un cinturón de campeón de boxeo, como muestra de victoria.

El fallo de las tres juezas del Tribunal de Juicio fue contundente y cuestionó el trabajo del Ministerio Público, que no pudo presentar pruebas que sustentaran su teoría del caso.

En su fallo, las juezas señalaron que la fiscalía no pudo sustentar cómo se introdujo el software con los supuestos pinchazos al Consejo de Seguridad Nacional y que lo más que pudo hacer fue aportar la copia de un documento.

Hicieron alusión también a la conversación que sostuvo el entonces presidente Juan Carlos Varela con el testigo protegido, luego de lo cual este presentó la denuncia del caso.

Llamaron la atención además de que el testigo protegido, al momento de presentar la denuncia, no le comunicó al Ministerio Público que él trabajaba en el Consejo de Seguridad.

Fueron categóricas en afirmar que el caso de la fiscalía padeció de un "vacío probatorio", sobre todo en la presentación de los correos como pruebas.'



Y a pesar de su absolución en este caso, Martinelli indicó que la persecución política no ha terminado, porque le quieren "inventar" otros casos legales, violando el Principio de Especialidad que lo ampara desde su extradición desde Estados Unidos. "Me tienen culillo, me tienen frulo, pero deben temerle es al pueblo que es el que vota", precisó. Martinelli también le envió un mensaje al gobierno de Estados Unidos, que por razones humanitarias, permita que sus hijos, Luis Enrique y Ricardo, viajen juntos a ese país a enfrentar la justicia.

No solo bastaba con presentar pruebas testimoniales, era muy importante que la fiscalía adujera efectivamente evidencias digitales, algo que no hizo de manera convincente, enfatizaron las juezas.

VEA TAMBIÉN: Panamá cumple hoy 20 meses de la pandemia del coronavirus: 473,718 casos y 7,338 decesos

Sobre este tema, el Tribunal de Juicio destacó la importancia que tenía el análisis y la presentación de las pruebas digitales, algo que fue corroborado por los peritos Luis Rivera Calle y Alejandro Hernández.

La lectura del fallo de manera detallada será el próximo 24 de noviembre a las 9 de la mañana.

MP "no presentó nada"

Visiblemente emocionado, el abogado defensor de Martinelli, Sidney Sittón, aseguró que sobre la decisión de absolución a favor del exgobernante no cabe ningún otro recurso legal.

"Se acabó", afirmó de manera categórica.

Sittón enumeró las falencias del MP. No presentó características del software, no corroboró si el mismo fue comprado o no, no demostró que Martinelli le dio órdenes al testigo protegido para que pinchara, el Consejo de Seguridad no presentó nunca una denuncia y el testigo denunciante engañó a la Fiscalía Auxiliar al omitir que era él quien presentaba la denuncia.

VEA TAMBIÉN: 'Sancocho Presidencial': Pronto estrenará el tráiler de esta película

Agregó que el testimonio del testigo protegido perdió importancia por estas razones, la fiscalía nunca presentó evidencia digital con peritajes forenses y Balbina Herrera no pudo demostrar que se le dio seguimiento.

Sittón aseguró que no hubo tampoco ninguna precisión sobre los correos o mensajería instantánea que adujo la fiscalía.

El defensor sostuvo que el MP "no presentó nada" a favor de su teoría del caso y ni siquiera logró en las juezas el beneficio de la duda, porque el fallo absolutorio fue contundente.

"El Ministerio Público no sabe manejar evidencias digitales y actuó con maldad, y eso los llevó hasta donde están", dijo Sittón.

VEA TAMBIÉN: Panamá, sus claves para enfrentar a Honduras y El Salvador

"Hay que unir al país"

Con lágrimas en los ojos, Martinelli recordó cómo en este proceso le "violaron todo" y cómo el aparato del Estado se ensañó con él para perseguirlo.

No obstante, le envió un mensaje al presidente Laurentino Cortizo: "Deje de desunir al país, vamos a unirnos todos para llevarle progreso al pueblo".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!