Vallarino duda que diferencias entre expedientes sea casual

“Un expediente como este requeriría todos los cuidados y un descuido de esta naturaleza no me parece casualidad”. Así reaccionó el abogado Alfredo Vallarino ante las incongruencias que existen entre el expediente físico y digital que se le entregó en el Órgano Judicial, del caso New Business.

Vallarino se apersonó a la Corte Suprema, acompañado del presidente de la Comisión del Defensa del Colegio de Abogados, un notario y más de una docena de abogados para hacer una inspección del expediente en sitio en lo que constataron que los documentos que aparecen en el expediente físico no coinciden con los del expediente digital.

“No coincide no solamente en foliatura, porque hay errores de foliatura y puede ser hasta entendible, sino que faltan documentos, faltan pdf y lo demás está mezclado”, aseguró el abogado.

Vallarino recordó que en recursos de casación se exige por parte de la Corte la precisión exacta en las fojas y de no ser así el recurso puede no ser admitido.

“Esto tiene que parar. Nosotros no podemos tener este sistema de justicia y lo vamos a defender con el alma”, dijo.

El abogado de Ricardo Martinelli explicó que han sido atendidos por funcionarios de la secretaría judicial, quienes tienen que preparar un informe y pasárselo a los magistrados.

“Nosotros esperamos que un magistrado con dos dedos de frente suspenda lo que está haciendo”, manifestó.

Alfredo Vallarino explicó que la casación no es el último recurso que tiene el candidato presidencial para defenderse en esta causa penal, como quieren hacerlo ver grupos de poder y políticos que intentan de que se haga mal, porque tienen intención de carácter político.

“Yo los reto a que muestren una sola casación que se haya hecho a través de este sistema y que al final se haya hecho en seis meses. Eso no pasa en este país; esto es un proceso delicado y tiene una intención y estamos pidiendo que paren, necesitamos un país que tenga justicia, que tenga paz y que permita que cualquiera persona que aspire al cargo de la Presidencia pueda correr y que el país pueda elegir a quien le de la gana”, expresó.

Mencionó varios recursos presentados y que todavía están pendiente de decisión, como el hecho de que no pudieran entrevistar a los testigos protegidos durante el juicio o el hecho de que el Tribunal no le haya hecho caso a la decisión de un magistrado de la Corte que ordenó suspender el proceso hasta resolver un recurso presentado por una de las partes.

