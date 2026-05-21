¿Cuál es el miedo?

Hay una decepción colectiva, por lo menos de los que la tenían en un pedestal, por la decisión de la “mijita” de no participar en el Miss Universo Panamá. Me resultó tan evidente en un reciente “post”, ya no tiene las mismas interacciones como cuando nos tenía a la expectativa de si iba o no e incluso limitó la opción de los comentarios.

Vieja escuela

Tania Hyman es de las mías. Los padres tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos y cuando la comunicación no funciona hay que recurrir a la chancleta. Claro, hay límites, porque tampoco es que vamos a caer en violencia. Me he percatado que hay padres que han desarrollado una habilidad para ignorar lo que hacen sus hijos, especialmente, en público.

Mentira no es...

Sharyn Simone no está creyendo en nadie... Efectivamente, nadie quiere estar gordo y hay que decir las cosas como son porque unas “farsanduleras” por ahí quieren romantizar el sobrepeso y hacerle creer a los demás que se sienten cómodas como están, pero han sido las primeras en optar por otras alternativas, en lugar de hacer ejercicio, par bajar de peso.

