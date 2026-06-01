¡Ay padre!

Las cosas no pintan bien para “El Chiri”... Por lo menos, eso es lo que pensamos algunos porque todavía no sabemos a ciencia cierta de qué va la polémica en la que está envuelto. Se habla de denuncias ante el MP, las cuales guardan relación con el “reality” que hizo. Todo es muy confuso y pese a los señalamientos él ha guardado silencio. ¡Preparen las palomitas!



Veremos qué pasa...

Las súplicas de mi sobrina y de un montón de gente fueron escuchadas. Finalmente, una de las productoras locales se atrevió a traer a Yandel Sinfónico. ¿Lo malo? Bueno, el recinto no es el mejor. Pretenden hacerlo en un lugar al aire libre, por lo tanto, no creo que el sonido sea el mejor, pero, bueno, hay que darle un voto de confianza. Es eso o nada.



Éxito

No todo es Miss Universo. ¡Ya ven! Hay otras franquicias en las que al país le ha ido mejor. Eso habla muy bien del trabajo que hacen las organizaciones locales, que también merecen el apoyo y que de cierta forma se han visto eclipsadas por el MU, certamen en que no damos bola porque no se han hecho los cambios necesarios. ¿Qué opina el público?

