¡Horror!

En menos de 24 horas de que dio por finalizado el mes en conmemoración de la afropanameñidad salió una “farsandulera” y una marca con una de las suyas. No sé en qué universo pensaron que la forma en la que optaron por promocionar el producto era la correcta. “La ... blanca es divina, pero la negra es mejor”. Segmentando y comparando objetos y personas por color.



Color de hormiga

Ya van por donde va el problema de “La Mansión del ‘Horror’”... Un montón de gente, aunque pocos se atreven a decirlo en público, se siente engañada y utilizada por la producción. Bueno, no me alegro del mal de nadie, pero incluyendo a los que hoy se sienten agraviados decían que el proyecto era lo mejor de lo mejor. Veremos cómo termina todo...



Se tiene que calmar

La de las gramas porta muy bien el título del negocio que ahora gerencia porque solo genera pasto en las redes sociales. ¡Dios mío! Yo tenía bien curado mi algoritmo para que no me salieran sus tonterías, sin embargo, todo se fue al traste cuando alguien me envió uno de sus “clips” haciendo sandeces.

Borisin, por favor, decomísale el celular.

