Cada vez más países prohíben el celular en la escuela, con buen resultado, según Unesco

El número de países que prohíben el uso de móviles en las escuelas está aumentando rápidamente y, de acuerdo con los resultados de estudios realizados en Bélgica, España y el Reino Unido, esa medida está dando buenos resultados.



La Unesco, que presentó recientemente los resultados, explica que si a finales de 2023 el número de sistemas educativos que aplicaban estas restricciones al uso de los teléfonos era de 60, a comienzos de enero de 2025 la cifra ascendía ya a 79 países.



Los datos aparecen en una actualización especial del Informe GEM (Global Education Monitoring Report o Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo) que elabora la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para controlar el progreso en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



"Los estudiantes -destaca la organización- tienen que aprender los riesgos y oportunidadesSólo debe permitirse en la escuela la tecnología que tenga una función clara de apoyo al aprendizaje que conlleva la tecnología y no estar totalmente protegidos de ellos. Pero los países tienen que orientar mejor sobre qué tecnología está permitida en la escuela y cuál no, y sobre su uso responsable", resalta en un comunicado.





Con los 79 contabilizados, alrededor del 40 % de los sistemas educativos adheridos al Informe GEM han implementado restricciones al uso de los móviles, frente al 30 % que había a finales de 2023.



Además de ese aumento, algunos países y regiones han optado por endurecer medidas ya existentes.



Por ejemplo, en Francia se ha sugerido extender la denominada "pausa digital" a más cursos, o en China, donde ciudades como Zhengzhou ahora piden a los padres consentimiento por escrito para que se use el móvil incluso con fines pedagógicos.



Menos comunes han sido los casos en los que se han flexibilizado las medidas, como en Arabia Saudí, que ha dado marcha atrás sus prohibiciones por la oposición expresada por grupos de defensa de los discapacitados, para que pudieran usarse los móviles con propósitos médicos.



En algunos países los niveles de restricción son heterogéneos en función de especificidades regionales, como en España, donde solo 3 de las 17 regiones (País Vasco, La Rioja y Navarra) han introducido ya prohibiciones.



La retirada de los teléfonos inteligentes de las escuelas, de acuerdo con estudios realizados en Bélgica, España y el Reino Unido citados en el informe GEM, mejora los resultados de aprendizaje, especialmente en el caso de los alumnos que obtenían peores resultados.



Se ha demostrado también beneficioso para combatir el acoso escolar y para mejorar la concentración y la autoestima frente a los efectos perjudiciales de las redes sociales, en particular entre las niñas.