Encuentran muerto a un agente de la Policía Nacional en Samaria

Las autoridades investigan el fallecimiento de un miembro de la Policía Nacional, de 21 años, cuyo cuerpo fue encontrado la noche del viernes 24 de julio en una residencia del sector de Samaria Don Bosco, en el corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

La alerta fue emitida por la abuela de la víctima, quien dio aviso a las unidades policiales tras localizar al joven suspendido de una cuerda dentro de una de las habitaciones de la vivienda.

Información preliminar señala que el joven prestaba servicio en el centro penitenciario La Joyita y acumulaba dos años y cuatro meses dentro de la institución policial.

De acuerdo con las primeras diligencias, el uniformado tenía cerca de cuatro meses sin asistir a su puesto de trabajo y previamente había entregado su placa y su carné institucional. Además, familiares indicaron que atravesaba una situación personal.

Personal del Ministerio Público y de los organismos de investigación acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las pesquisas que permitan establecer las circunstancias del hecho y confirmar oficialmente la causa de la muerte.