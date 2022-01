Estados Unidos aprueba la dosis de refuerzo de Pfizer para los niños de 12 a 15 años

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó este lunes el uso de la vacuna de refuerzo contra la covid-19 de Pfizer/BioNTech para los menores de entre 12 y 15 años, al considerar que los beneficios son mayores que los riesgos.

"Los beneficios de una dosis de refuerzo de Pfizer/BioNTech para proveer protección continuada contra la covid-19 y las posibles consecuencias asociadas de hospitalización y muerte son superiores a los riesgos potenciales en individuos de entre 12 y 15 años", indicó la FDA en un comunicado.

Además, el ente gubernamental también acortó el tiempo mínimo que debe pasar entre la pauta completa de la vacuna de Pfizer y la dosis de refuerzo, que ahora será de sólo cinco meses, y aprobó el uso de la dosis de refuerzo en algunos niños de entre 5 y 11 años con deficiencias en el sistema inmunitario.

"Con la actual oleada de la variante ómicron, resulta determinante que continuemos tomando medidas preventivas efectivas y que salvan vidas como la vacunación y las dosis de refuerzo, el uso de mascarillas y el distanciamiento social", indicó la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock.

Los mayores de 18 años ya pueden recibir en Estados Uinidos la dosis de refuerzo de las vacunas disponibles desde hace semanas, mientras que los niños y niñas de entre 5 y 11 años comenzaron a recibir sus primeras inyecciones en noviembre pasado.

Estados Unidos vive un récord de contagios de covid-19 con la llegada de la variante ómicron, con cerca de 400,000 al día en la última semana.

Finally, a third primary series dose for certain immunocompromised children ages 5-11 years old has now been authorized.— U.S. FDA (@US_FDA) January 3, 2022