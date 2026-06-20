Los grabados rupestres de Dazu son esculturas talladas en piedra, que reflejan la creencia y la enseñanza del budismo, taoísmo y confucianismo. Son más de 50,000 estatuas ubicadas en el distrito de Dazu, Chongqing, China.

El recorrido a este Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) inició con una exhibición en un teatro de cúpula con tecnología 8K, donde imágenes a todo color te transportan a aquella época ancestral.

Sentados en sillones reclinables, se puede contemplar con mayor claridad y comodidad de las esculturas talladas en las montañas de Beishan, Baodingshan, Nanshan, Shimenshan y Shizhuanshan.

Posteriormente, el recorrido continúa hacia las unidades de protección de las reliquias culturales, donde se pueden apreciar en persona las obras que se iniciaron a tallar a principios de la dinastía Tang.

Ni siquiera la persistente lluvia impidió conocer la historia de estas esculturas que representan el último gran monumento en la historia del arte rupestre mundial.

Las estatuas representadas incluyen escenas de la vida cotidiana y representaciones de la armonía. Entre las figuras emblemáticas destacan el Buda reclinado, rodeado de esculturas más pequeñas, y la estatua de Guanyin de los Mil Brazos, losTres Santos de Huayan, entre muchos otros.

Aunque los grabados han resistido al paso de los siglos, ha sido necesario realizar restauraciones para preservar su valor histórico