Irán avisa que podría lanzar ataques contra 'lugares recreativos y turísticos'

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron esta semana de que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un objetivo en "cualquier parte del mundo", incluidos lugares de ocio y turísticos, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.



"A partir de ahora, según la información que tenemos, incluso los lugares recreativos y turísticos en todo el mundo no serán seguros para ustedes", afirmó el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas.



Estas declaraciones se producen cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país estaba "muy cerca" de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero.



Estos son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear, declaró Trump.



Desde el estallido del conflicto, Irán ha empleado misiles balísticos y drones para atacar infraestructura energética, industrial y bases militares en países del Golfo e Israel, en unos bombardeos que, si bien no se han dirigido de forma explícita contra lugares turísticos, sí han afectado a población civil.

Arsenal costero

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este sábado que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica.



La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.



El ataque, según Cooper, tuvo lugar a principios de semana y en el mismo se emplearon "varias bombas de 5000 libras".



"El régimen iraní utilizaba esta instalación subterránea reforzada para almacenar discretamente misiles de crucero antibuque, lanzaderas de misiles móviles y otros equipos que representaban un grave riesgo para la navegación internacional", detalló el militar.



Cooper aseguró que además de ese silo subterráneo se neutralizaron instalaciones "de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los buques".



"Como resultado, la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se ha visto mermada", añadió.



El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por el transita el 20 % de las exportaciones de crudo globales.



Desde el inicio de la guerra hace hoy tres semanas, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a EE.UU. e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios del petróleo.