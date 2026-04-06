La Guardia Revolucionaria iraní confirma la muerte de su jefe de Inteligencia en un ataque

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte en un ataque sobre Teherán de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí.

"El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)", informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Jadamí, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con Israel.

El asesinato de este alto cargo de la República Islámica había sido anunciado poco antes por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Según el ministro, Jadamí era "uno de los tres altos mandos de la organización".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró este lunes su muerte, así como la de un comandante de la Fuerza Quds.



En un mensaje difundido en sus canales oficiales, Netanyahu aseguró que Israel ha matado también Ajer Bakri, a quien identificó como "comandante de la Unidad 840 en la Fuerza Quds (la rama de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria) y responsable, según dijo, de ataques a judíos e israelíes en todo el mundo".



Por su parte, el Ejército israelí informó que su Fuerza Aérea atacó ayer domingo el cuartel general encargado de gestionar el fuego de artillería de la división "Imam Hussein" de Hizbulá, matando a su jefe de artillería, Kamil Melhem, y a varios asistentes del comandante de la división.



"Continuaremos con toda nuestra fuerza, en todos los frentes, hasta que se elimine la amenaza y se alcancen todos los objetivos de guerra", concluyó su mensaje Netanyahu.

Desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero han sido asesinados numerosos altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

También fue asesinado el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, o figuras políticas como Alí Lariyani, entonces el secretario del poderoso Consejo de Seguridad Nacional de la República Islámica.