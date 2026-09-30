Reabren investigación por presunto ataque sexual en Cornell University

Las autoridades de Nueva York reabrieron la investigación criminal por un presunto ataque sexual ocurrido en 2024 en una fraternidad de Cornell University, luego de que la mujer que denunció el caso presentara una demanda civil contra siete estudiantes, la universidad y otras entidades.

El caso se remonta a octubre de 2024, cuando una estudiante de 20 años denunció haber sido agredida sexualmente en la casa de la fraternidad Chi Phi, ubicada en el campus de Cornell, en Ithaca, Nueva York. Las acusaciones forman parte ahora de una demanda civil presentada el 16 de septiembre de 2026.

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La fiscalía del condado de Tompkins había decidido inicialmente no presentar cargos criminales. Sin embargo, tras la nueva demanda y la información que volvió a poner el caso bajo atención pública, el fiscal Matthew Van Houten anunció que retomaría la investigación y que la evidencia será presentada ante un gran jurado.

Según la demanda, identificada únicamente como “Jane Doe”, la joven asegura que fue presionada para consumir alcohol y drogas antes de la presunta agresión y que siete integrantes de la fraternidad participaron en los hechos. Las acusaciones no han sido establecidas judicialmente y los señalados tienen derecho a la presunción de inocencia.

Uno de los nuevos elementos que ha generado atención es una transcripción de una entrevista realizada por la policía universitaria en 2024. Según documentos obtenidos por medios estadounidenses, la denunciante habría expresado entonces que estaba completamente convencida de que había sido violada y describió el encuentro como coercitivo.

Van Houten señaló que no había revisado previamente esa transcripción y que ahora su oficina investiga su existencia y contenido. El fiscal había explicado que su decisión inicial se basó en la declaración que recibió en 2024, que, según su interpretación, no contenía las mismas acusaciones que aparecen en la demanda presentada este año.

Cornell University, por su parte, indicó que respalda la reapertura de la investigación criminal. La institución también aseguró que realizó una investigación independiente bajo el Título IX, proceso que terminó con sanciones disciplinarias contra algunos estudiantes, incluidas expulsiones y suspensiones.

La fraternidad Chi Phi involucrada en el caso fue suspendida y posteriormente retirada del campus. Mientras avanza la nueva investigación, los abogados de algunos de los hombres señalados han negado las acusaciones y han cuestionado distintos aspectos del caso.

Ahora, la investigación criminal vuelve a estar en manos de la fiscalía de Tompkins County, que deberá revisar la evidencia y determinar si existen elementos suficientes para presentar cargos ante el gran jurado. Hasta el momento, no se han presentado cargos criminales contra los siete hombres señalados en la demanda.